Кот Степан вернулся домой в Харьков на Северную Салтовку. Фото

После нападения РФ на Украину кот Степан вместе с хозяевами переехал во Францию Фото: loveyoustepan / Instagram

"Я дома", – говорится в комментарии под фото, на котором кот Степан позирует на диване в комнате на фоне окна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Степан (@loveyoustepan)

На других фото кот Степан позирует на фоне высотных домов, которые пострадали от обстрелов российских оккупантов.

"Будьте в безопасности, пожалуйста", – говорится в комментарии.