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18 декабря, 2022
 
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Кот Степан вернулся домой в Харьков на Северную Салтовку. Фото

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После нападения РФ на Украину кот Степан вместе с хозяевами переехал во Францию
После нападения РФ на Украину кот Степан вместе с хозяевами переехал во Францию
Фото: loveyoustepan / Instagram

Украинский кот-блогер Степан вернулся домой в Харьков на Северную Салтовку. Об этом сообщается 17 декабря на его странице в Instagram.

"Я дома", – говорится в комментарии под фото, на котором кот Степан позирует на диване в комнате на фоне окна.

На других фото кот Степан позирует на фоне высотных домов, которые пострадали от обстрелов российских оккупантов.

"Будьте в безопасности, пожалуйста", – говорится в комментарии.

Контекст:

Страницу украинского кота-блогера ведут харьковчане. До полномасштабного вторжения РФ в Украину они жили на Северной Салтовке. После нападения РФ на Украину кот Степан вместе с хозяевами переехал во Франциюзанимался сбором средств в поддержку украинских зоопарков.

19 мая 2022 года кот Степан стал лауреатом престижной премии в индустрии инфлюэнсеров World Influencers and Bloggers Awards 2022. Церемония награждения состоялась в Каннах. В сентябре кот вернулся в Украину.

Осенью кот Степан вернулся в Украину. В последнее время он вместе с хозяевами проживал во Львове.

Теги: Львов, Харьков, Франция, война России против Украины, кот Степан
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