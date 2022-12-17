Кот Степан вернулся домой в Харьков на Северную Салтовку. Фото

"Я дома", – говорится в комментарии под фото, на котором кот Степан позирует на диване в комнате на фоне окна.
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На других фото кот Степан позирует на фоне высотных домов, которые пострадали от обстрелов российских оккупантов.
"Будьте в безопасности, пожалуйста", – говорится в комментарии.
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Страницу украинского кота-блогера ведут харьковчане. До полномасштабного вторжения РФ в Украину они жили на Северной Салтовке. После нападения РФ на Украину кот Степан вместе с хозяевами переехал во Францию, занимался сбором средств в поддержку украинских зоопарков.
19 мая 2022 года кот Степан стал лауреатом престижной премии в индустрии инфлюэнсеров World Influencers and Bloggers Awards 2022. Церемония награждения состоялась в Каннах. В сентябре кот вернулся в Украину.
Осенью кот Степан вернулся в Украину. В последнее время он вместе с хозяевами проживал во Львове.