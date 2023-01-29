Оккупанты обстреляли четыре района Харьковской области, в Волчанске ранена женщина – ОВА

Под обстрел попали Купянск, Волчанск, Стрелечья, Казачья Лопань и другие города и села.

"В Волчанске в результате вражеских обстрелов повреждены несколько частных домов, автомобили, а также здание одного из предприятий. Ранение получила женщина 83 лет. Госпитализирована в состоянии средней тяжести", – написал Синегубов.

Он добавил, что в результате обстрелов сел Червоная Заря и Одноробовка разрушены частные жилые дома, а в Купянске – повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.