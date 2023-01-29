Оккупанты обстреляли четыре района Харьковской области, в Волчанске ранена женщина – ОВА

Под обстрел попали Купянск, Волчанск, Стрелечья, Казачья Лопань и другие города и села.
"В Волчанске в результате вражеских обстрелов повреждены несколько частных домов, автомобили, а также здание одного из предприятий. Ранение получила женщина 83 лет. Госпитализирована в состоянии средней тяжести", – написал Синегубов.
Он добавил, что в результате обстрелов сел Червоная Заря и Одноробовка разрушены частные жилые дома, а в Купянске – повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
Контекст:
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области после начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны и освободили практически всю территорию региона. 8 декабря в ОВА сообщали, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты на территории всей Харьковской области.