Экс-полицейская из Волчанска угрожала коллегам физической расправой за отказ работать на оккупантов – прокуратура

По данным следствия, во время оккупации Волчанска полицейская пошла на сотрудничество с российскими захватчиками и заняла должность "и.о. начальника отдела по делам несовершеннолетних" в созданном оккупантами псевдоправоохранительном органе.

"Она агитировала своих коллег работать на оккупантов. Женщина лично ездила к ним домой и угрожала коллегам и их семьям физической расправой, если они не согласятся работать на оккупационные власти", – говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что подозреваемая также проводила профилактические беседы с "проблемными" подростками и их родителями, выезжала в составе следственно-оперативной группы на место происшествия с участием несовершеннолетних, где опрашивала свидетелей и очевидцев.

После деоккупации Волчанска подозреваемая сбежала на территорию РФ вместе с российскими военными, отметили в прокуратуре. Правоохранители планируют объявить ее в розыск.