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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Экс-полицейская из Волчанска угрожала коллегам физической расправой за отказ работать на оккупантов – прокуратура

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Украинские военные освободили Волчанск в сентябре
Украинские военные освободили Волчанск в сентябре
Фото: 2day.kh.ua

Следователи ГБР заочно уведомили о подозрении в государственной измене экс-инспектора ювенальной превенции, которая работала в Волчанске Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, во время оккупации Волчанска полицейская пошла на сотрудничество с российскими захватчиками и заняла должность "и.о. начальника отдела по делам несовершеннолетних" в созданном оккупантами псевдоправоохранительном органе. 

"Она агитировала своих коллег работать на оккупантов. Женщина лично ездила к ним домой и угрожала коллегам и их семьям физической расправой, если они не согласятся работать на оккупационные власти", – говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что подозреваемая также проводила профилактические беседы с "проблемными" подростками и их родителями, выезжала в составе следственно-оперативной группы на место происшествия с участием несовершеннолетних, где опрашивала свидетелей и очевидцев.

После деоккупации Волчанска подозреваемая сбежала на территорию РФ вместе с российскими военными, отметили в прокуратуре. Правоохранители планируют объявить ее в розыск. 

https://www.facebook.com/prokuraturakharkiv/posts/pfbid0AxbS4kfKDP6huSsXqcEUdRUcY2xfx4HH1AdL6h23fiarZU8vYtnoKgxWQrPcE4TMl

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину. В конце августа – начале сентября 2022 года украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны и освободили практически всю территорию региона.

Об освобождении Волчанска Госпогранслужба Украины сообщила 13 сентября. Оккупанты продолжают регулярно обстреливать город.

Теги: прокуратура, полиция, оккупация, госизмена, Волчанск, война России против Украины, подростки, ГБР, коллаборационизм
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