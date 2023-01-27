ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Синегубов заявил, что бывший глава управления СБУ пытался захватить власть в области

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Олег Синегубов: Мое убеждение какой-то след там есть. Не может человек такого уровня, ответственный за такое направление, принимать такие решения
Олег Синегубов: Мое убеждение – какой-то след там есть. Не может человек такого уровня, ответственный за такое направление, принимать такие решения
Фото: kharkivoda.org.ua

Бывший руководитель СБУ в Харьковской области Роман Дудин пытался захватить власть в регионе в первый день войны, 24 февраля, а когда это не удалось, уехал из города и оставил открытым здание СБУ, где хранилось оружие. Об этом в интервью "Суспільному" заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Глава области рассказал, как Дудин приказал сотрудникам СБУ вывести его вместе с мэром Харькова из кабинета в обладминистрации, но после вмешательства президента СБУшники покинули здание. Синегубов не исключает, что это была спланированная провокация, которая может свидетельствовать о российском следе.

"Это попытка захвата власти и отстранения руководства области и города от исполнения своих обязанностей. Она, очевидно, не в пользу обороноспособности. Думаю, пусть люди сами делают выводы, в чью пользу это было сделано", – отметил Синегубов.

На вопрос, может ли он утверждать, что Дудин действовал как российский агент, глава области ответил так: "Я могу делать свое предположение. Конечно, я не знаю истины, это будет выяснять суд, и органы досудебного расследования должны это выяснить. Мое убеждение – какой-то след там есть. Не может человек такого уровня, ответственный за такое направление, принимать такие решения".

Глава обладминистрации утверждает, что, несмотря на наступление врага, бывший руководитель областного СБУ вообще покинул Харьков, никого не предупредив об этом. Так, оказалось, что в ночь с 24-го на 25 февраля здание СБУ в центре города было пустым, ворота во двор открыты, а на втором этаже был сложен боекомплект.

"И если анализировать дальнейшие шаги, то этого защитника Харькова и области 24 февраля уже не было ни в городе, ни в области, – отметил Синегубов. – Полностью здание оставлено. Второй этаж полностью завален боекомлектом – автоматы, снаряды, патроны, снаряды к РПГ, гранатометам и все остальное. Ворота во двор открыты, двери в здание СБУ открыты".

По его словам, руководитель Национальной полиции Харьковской области позвонил Дудину.

"Говорит: "Слушай, я же тебя просил, скажи, если ты будешь выходить, скажи об этом!" Дудин ответил: "Да, мы здесь получили приказ оттянуться, мы здесь, но нас уже нет". [...] Конкретики он не назвал. Руководитель ГУ ЧП говорит: "Что с БК (боекомплектом. – "ГОРДОН") делать? Там им завалено полное здание". Раздалось: "А делай с ним что хочешь". Это его ответ был в телефоне. Он говорит: "Я его буду забирать себе!" – рассказал Синегубов.

Он подчеркнул, что сотрудники СБУ, несмотря на действия своего руководителя, проявили себя как настоящие офицеры и достойные люди – они остались в городе и ждали приказов по координации действий.

После смены руководства СБУ в области налажено эффективное сотрудничество для усиления обороноспособности региона, добавил глава области.

"Полностью можно на Службу безопасности Украины рассчитывать, как мы и делаем", – заявил Синегубов.

Контекст:

Дудин был назначен главой управления СБУ в Харьковской области в марте 2020 года. Президент Украины Владимир Зеленский уволил его 29 мая 2022-го.

12 сентября 2022 года пресс-служба Офиса генпрокурора сообщила, что бывший начальник управления СБУ в Харьковской области, занимавший эту должность до мая 2022-го, задержан по подозрению в госизмене, такая же информация (без указания области) содержалась в релизе ДБР. 12 сентября Дудину избрали меру пресечения в виде ареста.

Сам он в письме генпрокурору заявил, что самовольно не покидал область в начале российского вторжения. Дудин опубликовал обращение к руководству страны, где просил опровергнуть "информацию о бездействии руководства Управления СБУ в Харьковской области".

Теги: СБУ, оружие, арест, Харьковская область, оборона, вторжение, Харьковская ОГА, расследование, госизмена, наступление, война России против Украины, подозрение, власть, Олег Синегубов, Роман Дудин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Вторая экс-жена Остапчука снялась в расстегнутых джинсах и показала трусы
Вторая экс-жена Остапчука снялась в расстегнутых джинсах и показала трусы
Секс-скандал в университете имени Карпенко-Карого. В полиции сообщили результаты расследования
Секс-скандал в университете имени Карпенко-Карого. В полиции сообщили результаты расследования
Галина ГРИШИНА
"Помни: сила в тебе". Дорофеева показала, как выглядела ребенком
"Помни: сила в тебе". Дорофеева показала, как выглядела ребенком
"Только счастья, наша девочка". Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала взрослую дочь
"Только счастья, наша девочка". Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала взрослую дочь
Галина ГРИШИНА
56-летняя Хайек показала себя в полный рост со всех сторон в платье, под которым видны трусы и бюстгальтер
56-летняя Хайек показала себя в полный рост со всех сторон в платье, под которым видны трусы и бюстгальтер
49-летняя Клум снялась босиком во время поцелуя с 33-летним мужем
49-летняя Клум снялась босиком во время поцелуя с 33-летним мужем
Свитолина восхитила сеть новым образом
Свитолина восхитила сеть новым образом
Галина ГРИШИНА
Девушка Налчаджиоглу показала свою подросшую дочь
Девушка Налчаджиоглу показала свою подросшую дочь
До коронации Чарльза III осталось 100 дней. Букингемский дворец обнародовал план мероприятий
До коронации Чарльза III осталось 100 дней. Букингемский дворец обнародовал план мероприятий
Галина ГРИШИНА
"Женщины больше не плачут". Шакира зажигательно станцевала перед камерой после фото Пике с новой девушкой
"Женщины больше не плачут". Шакира зажигательно станцевала перед камерой после фото Пике с новой девушкой
Галина ГРИШИНА
Супермодель Макменами упала во время дефиле на показе Valentino. Видео
Супермодель Макменами упала во время дефиле на показе Valentino. Видео
Галина ГРИШИНА
  Принц Уильям пошутил над женой в присутствии посторонних. Ее реакция попала на видео
  Принц Уильям пошутил над женой в присутствии посторонних. Ее реакция попала на видео
Галина ГРИШИНА
"Унылое оно". Гордон показал карикатуру на Путина
"Унылое оно". Гордон показал карикатуру на Путина
"Какой же это стыд". Уроженцы Одессы Барац и Хаит в новом фильме, "гуляя по центру Москвы, обсуждают проблемы вкручивания лампочки"
"Какой же это стыд". Уроженцы Одессы Барац и Хаит в новом фильме, "гуляя по центру Москвы, обсуждают проблемы вкручивания лампочки"
Галина ГРИШИНА
"Здесь горячо, но он непокоренный, как и вся Украина". Вакарчук обратился к украинцам из Бахмута. Видео
"Здесь горячо, но он непокоренный, как и вся Украина". Вакарчук обратился к украинцам из Бахмута. Видео
Галина ГРИШИНА
Полякова провела тренировку после бессонной ночи в подвале. Видео
Полякова провела тренировку после бессонной ночи в подвале. Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Эта женщина сводит с ума". Мишина снялась лежа на кровати (59745)
2
Как выглядела Тина Кароль до похудения. Семь фото до и одно после (56844)
3
Сопонару снялась в постели и прошлась по квартире в полупрозрачной рубашке (52859)
4
"Какие все-таки женщины красивые создания". 33-летняя Мишина снялась на постели, подняв кофту. Фото (40252)
5
"Я хочу улыбаться вместе с тобой всегда". Жена Зеленского показала их новое совместное фото и трогательно обратилась к мужу (27991)
6
Слепаков спел от имени матери оккупанта. В РФ заявили, что он "иронизирует над чувствами граждан, готовых пожертвовать жизнью ради страны" (21919)
7
Цибульская отправила воздушный поцелуй, а Паш рассказала, как в 17 лет брала автограф. Украинские звезды обратились к Зеленскому (18886)
8
Ефросинина и ее мама снялись в одинаковых корсетах. Фото (16490)
 
 
 
 