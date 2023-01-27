Синегубов заявил, что бывший глава управления СБУ пытался захватить власть в области

Олег Синегубов: Мое убеждение – какой-то след там есть. Не может человек такого уровня, ответственный за такое направление, принимать такие решения Фото: kharkivoda.org.ua

Глава области рассказал, как Дудин приказал сотрудникам СБУ вывести его вместе с мэром Харькова из кабинета в обладминистрации, но после вмешательства президента СБУшники покинули здание. Синегубов не исключает, что это была спланированная провокация, которая может свидетельствовать о российском следе.

"Это попытка захвата власти и отстранения руководства области и города от исполнения своих обязанностей. Она, очевидно, не в пользу обороноспособности. Думаю, пусть люди сами делают выводы, в чью пользу это было сделано", – отметил Синегубов.

На вопрос, может ли он утверждать, что Дудин действовал как российский агент, глава области ответил так: "Я могу делать свое предположение. Конечно, я не знаю истины, это будет выяснять суд, и органы досудебного расследования должны это выяснить. Мое убеждение – какой-то след там есть. Не может человек такого уровня, ответственный за такое направление, принимать такие решения".

Глава обладминистрации утверждает, что, несмотря на наступление врага, бывший руководитель областного СБУ вообще покинул Харьков, никого не предупредив об этом. Так, оказалось, что в ночь с 24-го на 25 февраля здание СБУ в центре города было пустым, ворота во двор открыты, а на втором этаже был сложен боекомплект.

"И если анализировать дальнейшие шаги, то этого защитника Харькова и области 24 февраля уже не было ни в городе, ни в области, – отметил Синегубов. – Полностью здание оставлено. Второй этаж полностью завален боекомлектом – автоматы, снаряды, патроны, снаряды к РПГ, гранатометам и все остальное. Ворота во двор открыты, двери в здание СБУ открыты".

По его словам, руководитель Национальной полиции Харьковской области позвонил Дудину.

"Говорит: "Слушай, я же тебя просил, скажи, если ты будешь выходить, скажи об этом!" Дудин ответил: "Да, мы здесь получили приказ оттянуться, мы здесь, но нас уже нет". [...] Конкретики он не назвал. Руководитель ГУ ЧП говорит: "Что с БК (боекомплектом. – "ГОРДОН") делать? Там им завалено полное здание". Раздалось: "А делай с ним что хочешь". Это его ответ был в телефоне. Он говорит: "Я его буду забирать себе!" – рассказал Синегубов.

Он подчеркнул, что сотрудники СБУ, несмотря на действия своего руководителя, проявили себя как настоящие офицеры и достойные люди – они остались в городе и ждали приказов по координации действий.

После смены руководства СБУ в области налажено эффективное сотрудничество для усиления обороноспособности региона, добавил глава области.

"Полностью можно на Службу безопасности Украины рассчитывать, как мы и делаем", – заявил Синегубов.