Российские оккупанты утром обстреляли приграничные районы Харьковской области, ранены два человека – ОВА

"Враг не прекращает террор мирного населения приграничных городов и сел Харьковской области. Сегодня около 7.00 утра оккупанты снова обстреляли Купянск. Ранена женщина 67 лет", – написал глава ОВА.

В селе Кругляковка Купянского района в результате утренних обстрелов ранения получил 46-летний сотрудник ГСЧС.

Помимо этого, утром была обстреляна Казачья Лопань, там повреждено здание поселкового совета. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

"За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали: Купянск, Волчанск, Стрелечью, Двуречную, Старицу, Огурцово и другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов. Под огнем была в основном частная жилая застройка. Многие дома повреждены, выбиты окна, разрушены хозяйственные постройки", – подчеркнул Синегубов.