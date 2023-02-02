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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты утром обстреляли приграничные районы Харьковской области, ранены два человека – ОВА

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Из-за вражеских обстрелов в населенных пунктах Харьковской области повреждены дома, выбиты окна, разрушены хозяйственные постройки
Из-за вражеских обстрелов в населенных пунктах Харьковской области повреждены дома, выбиты окна, разрушены хозяйственные постройки
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Российские оккупанты утром обстреляли приграничные районы Харьковской области. Об этом 2 февраля в Telegram сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Враг не прекращает террор мирного населения приграничных городов и сел Харьковской области. Сегодня около 7.00 утра оккупанты снова обстреляли Купянск. Ранена женщина 67 лет", – написал глава ОВА.

В селе Кругляковка Купянского района в результате утренних обстрелов ранения получил 46-летний сотрудник ГСЧС.

Помимо этого, утром была обстреляна Казачья Лопань, там повреждено здание поселкового совета. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

"За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали: Купянск, Волчанск, Стрелечью, Двуречную, Старицу, Огурцово и другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов. Под огнем была в основном частная жилая застройка. Многие дома повреждены, выбиты окна, разрушены хозяйственные постройки", – подчеркнул Синегубов.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отмечали в ОВА. 8 декабря Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты в Харьковской области.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Харьковская область, Купянск, обстрелы, война России против Украины, Олег Синегубов, российские оккупанты
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