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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Офис генпрокурора заявил об идентификации военного, подозоеваемого в убийстве фермера во время оккупации Харьковской области

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Военному объявили о подозрении заочно
Военному объявили о подозрении заочно
Фото: gp.gov.ua

Украинские прокуроры идентифицировали российского военного, подозреваемого в убийстве фермера в Купянском районе Харьковской области во время оккупации региона. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины 31 января.

По данным следствия, 31 июля 2022 года военнослужащий 7-го отдельного мотострелкового полка, который является уроженцем Курской области РФ, вместе с другими российскими военными приехал в фермерское хозяйство в селе Безмятежное Купянского района. 

"Владельцем фермы был мужчина с активной проукраинской позицией родом из Закарпатской области. Односельчане называли его Вуйком. Военный вышел из автомобиля и сказал фермеру подойти к нему под предлогом помощи в ремонте автомобиля. Когда тот подошел, военнослужащий выстрелил ему в голову. Мужчина упал на землю и умер на месте. После этого российский военный расчленил тело убитого, часть положил в авто, на котором приехали оккупанты, и поджег. Чтобы скрыть циничное преступление, он забрал отрубленные остатки тела фермера и выбрасывал их по дороге к селу Вишневое Купянского района", – сообщили в Офисе генпрокурора.

Военному заочно объявили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

"Правоохранители устанавливают других российских военных, причастных к совершению этого преступления", – говорится в сообщении.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отмечали в ОВА. 8 декабря Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты в Харьковской области.

По информации городского головы Игоря Терехова, в Харькове более 4,5 тыс. домов повреждены, 500 из них не подлежат восстановлению.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: убийство, Харьковская область, Купянск, война России против Украины, Офис генпрокурора
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