Офис генпрокурора заявил об идентификации военного, подозоеваемого в убийстве фермера во время оккупации Харьковской области

По данным следствия, 31 июля 2022 года военнослужащий 7-го отдельного мотострелкового полка, который является уроженцем Курской области РФ, вместе с другими российскими военными приехал в фермерское хозяйство в селе Безмятежное Купянского района.

"Владельцем фермы был мужчина с активной проукраинской позицией родом из Закарпатской области. Односельчане называли его Вуйком. Военный вышел из автомобиля и сказал фермеру подойти к нему под предлогом помощи в ремонте автомобиля. Когда тот подошел, военнослужащий выстрелил ему в голову. Мужчина упал на землю и умер на месте. После этого российский военный расчленил тело убитого, часть положил в авто, на котором приехали оккупанты, и поджег. Чтобы скрыть циничное преступление, он забрал отрубленные остатки тела фермера и выбрасывал их по дороге к селу Вишневое Купянского района", – сообщили в Офисе генпрокурора.

Военному заочно объявили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

"Правоохранители устанавливают других российских военных, причастных к совершению этого преступления", – говорится в сообщении.