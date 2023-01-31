Офис генпрокурора заявил об идентификации военного, подозоеваемого в убийстве фермера во время оккупации Харьковской области

По данным следствия, 31 июля 2022 года военнослужащий 7-го отдельного мотострелкового полка, который является уроженцем Курской области РФ, вместе с другими российскими военными приехал в фермерское хозяйство в селе Безмятежное Купянского района.
"Владельцем фермы был мужчина с активной проукраинской позицией родом из Закарпатской области. Односельчане называли его Вуйком. Военный вышел из автомобиля и сказал фермеру подойти к нему под предлогом помощи в ремонте автомобиля. Когда тот подошел, военнослужащий выстрелил ему в голову. Мужчина упал на землю и умер на месте. После этого российский военный расчленил тело убитого, часть положил в авто, на котором приехали оккупанты, и поджег. Чтобы скрыть циничное преступление, он забрал отрубленные остатки тела фермера и выбрасывал их по дороге к селу Вишневое Купянского района", – сообщили в Офисе генпрокурора.
Военному заочно объявили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
"Правоохранители устанавливают других российских военных, причастных к совершению этого преступления", – говорится в сообщении.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отмечали в ОВА. 8 декабря Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты в Харьковской области.
По информации городского головы Игоря Терехова, в Харькове более 4,5 тыс. домов повреждены, 500 из них не подлежат восстановлению.