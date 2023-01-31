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ПЦУ не всегда есть кому служить после деоккупации, остались те, кому украинская церковь неинтересна – Епифаний

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Епифаний (на фото в центре): Ситуации разные и сложные
Епифаний (на фото в центре): Ситуации разные и сложные
Фото: ЕРА

Православной церкви Украины сложно возвращаться на деоккупированные территории, заявил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний в интервью NV, которое было опубликовано 29 января.

"Все происходит довольно тяжело. Ситуация непроста. Возьмем, например, Херсон, там уже много священников, которые ко мне приходили, — настоятели храмов в Херсоне и вокруг Херсона, но они боятся служить. Проблема в том, что все церкви на виду, все простреливаются, они, конечно, готовят документы и ходят в общину, поддерживают. Но все же остается страх, что если они откроются, а им все разрушат или, не дай бог, люди погибнут", – сказал он.

Предстоятель ПЦУ назвал и другую проблему.

"Я общаюсь со священниками деоккупированной Харьковщины, Сумщины, и там большая часть проукраинского населения уехала. Наш приход существовал там лет 10−15, и сейчас один наш священник говорит, например, что совсем нет прихожан. Конечно, это приход почти где-то на границе с Российской Федерацией, но этому священнику сейчас не для кого служить. Остались те, кому украинская церковь неинтересна, к сожалению, они подверглись пропаганде россиян. Так что ситуации на оккупированных территориях разные и сложные", – объяснил Епифаний.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея УПЦ МП.

5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Сумская область, пропаганда, Херсонская область, церковь, Харьковская область, война России против Украины, священник, митрополит Епифаний, Православная церковь Украины, ПЦУ, деоккупация
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