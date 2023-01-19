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Митрополит Епифаний провел второе богослужение в Киево-Печерской лавре по случаю Крещения. Фоторепортаж

Сегодня 18.02
Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний на Крещение провел богослужение в Киево-Печерской лавре. "Вода наполняет всякое живое существо, и для обновления всего творения Бог благословляет воду, освящая своим таинственным восхождением", – сказал священнослужитель в своей проповеди. Во время службы молились за воинов, которые защищают Украину, за власть и народ Украины и за исцеление детей, пострадавших во время войны. Это вторая служба ПЦУ в Успенском соборе Лавры после того, как его и Трапезную церковь покинули представители УПЦ МП. Фото службы опубликовал сайт ПЦУ.
Теги: Крещение, Киево-Печерская лавра, церковь, митрополит Епифаний, ПЦУ
 

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