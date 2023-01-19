Митрополит Епифаний провел второе богослужение в Киево-Печерской лавре по случаю Крещения. Фоторепортаж
Фото: pomisna.info
Фото: pomisna.info
Фото: pomisna.info
Фото: pomisna.info
Фото: pomisna.info
Фото: pomisna.info
Фото: pomisna.info
Фото: pomisna.info
Фото: pomisna.info
Фото: pomisna.info
Фото: pomisna.info
Фото: pomisna.info
Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний на Крещение провел богослужение в Киево-Печерской лавре. "Вода наполняет всякое живое существо, и для обновления всего творения Бог благословляет воду, освящая своим таинственным восхождением", – сказал
священнослужитель в своей проповеди. Во время службы молились за воинов, которые защищают Украину, за власть и народ Украины и за исцеление детей, пострадавших во время войны. Это вторая служба ПЦУ в Успенском соборе Лавры после того, как его и Трапезную церковь покинули представители УПЦ МП
. Фото службы опубликовал
сайт ПЦУ.