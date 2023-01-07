В Лавре прозвучала и будет звучать искренняя молитва за Украину – Зеленский

"Я был рад сегодня видеть, сколько людей, сколько наших воинов пришли на службу Божью в храм Киево-Печерской лавры – в то святое место, которое является одним из истоков украинской культурной традиции. Очень важно, что в Лавре сегодня прозвучала и будет звучать искренняя молитва за Украину и что никто больше не будет делать украинское чужим в Лавре. Украинская независимость должна быть крепкой во всех ее элементах и будет такой. Всегда. Мы с вами это обеспечиваем", – сказал президент.

Он добавил, что важно поддерживать такое радостное настроение от "усиления Украины и обретения исторической справедливости", как было сегодня.

"Я желаю всем украинцам и украинкам, чтобы именно такое настроение было у нас с вами чаще", – добавил президент.