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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Лавре прозвучала и будет звучать искренняя молитва за Украину – Зеленский

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Никто больше не будет делать украинское чужим в Лавре, заявил Зеленский
Никто больше не будет делать украинское чужим в Лавре, заявил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Сегодняшний день, 7 января, стал историческим для духовной независимости украинского народа. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения. Видео обращения опубликовала пресс-служба Офиса президента.

"Я был рад сегодня видеть, сколько людей, сколько наших воинов пришли на службу Божью в храм Киево-Печерской лавры – в то святое место, которое является одним из истоков украинской культурной традиции. Очень важно, что в Лавре сегодня прозвучала и будет звучать искренняя молитва за Украину и что никто больше не будет делать украинское чужим в Лавре. Украинская независимость должна быть крепкой во всех ее элементах и будет такой. Всегда. Мы с вами это обеспечиваем", – сказал президент.

Он добавил, что важно поддерживать такое радостное настроение от "усиления Украины и обретения исторической справедливости", как было сегодня.

"Я желаю всем украинцам и украинкам, чтобы именно такое настроение было у нас с вами чаще", – добавил президент.

Контекст:

Лавра принадлежит государству, отвечает за объект Министерство культуры и информационной политики Украины. 79 сооружений Киево-Печерской лавры находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря Украинской православной церкви Московского патриархата (часть Русской православной церкви) по распоряжению Кабмина.

27 декабря 2022 года глава Министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что у УПЦ МП заканчивается срок аренды двух храмов Киево-Печерской лавры – Успенского собора и Трапезной церкви. Министерство культуры не планирует продлевать договор, отметил он. 5 января Ткаченко сообщил, что Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры вернули в управление государства.

7 января предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний провел в Лавре рождественское богослужение.

Теги: Украина, Киево-Печерская лавра, церковь, независимость, Владимир Зеленский, молитва, митрополит Епифаний
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