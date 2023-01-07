В Лавре прозвучала и будет звучать искренняя молитва за Украину – Зеленский

"Я был рад сегодня видеть, сколько людей, сколько наших воинов пришли на службу Божью в храм Киево-Печерской лавры – в то святое место, которое является одним из истоков украинской культурной традиции. Очень важно, что в Лавре сегодня прозвучала и будет звучать искренняя молитва за Украину и что никто больше не будет делать украинское чужим в Лавре. Украинская независимость должна быть крепкой во всех ее элементах и будет такой. Всегда. Мы с вами это обеспечиваем", – сказал президент.
Он добавил, что важно поддерживать такое радостное настроение от "усиления Украины и обретения исторической справедливости", как было сегодня.
"Я желаю всем украинцам и украинкам, чтобы именно такое настроение было у нас с вами чаще", – добавил президент.
Лавра принадлежит государству, отвечает за объект Министерство культуры и информационной политики Украины. 79 сооружений Киево-Печерской лавры находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря Украинской православной церкви Московского патриархата (часть Русской православной церкви) по распоряжению Кабмина.
27 декабря 2022 года глава Министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что у УПЦ МП заканчивается срок аренды двух храмов Киево-Печерской лавры – Успенского собора и Трапезной церкви. Министерство культуры не планирует продлевать договор, отметил он. 5 января Ткаченко сообщил, что Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры вернули в управление государства.
7 января предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний провел в Лавре рождественское богослужение.