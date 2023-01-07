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В Успенском соборе Киево-Печерской лавры ПЦУ провела рождественское богослужение. Фоторепортаж

Сегодня 16.48
7 января в Успенском соборе Киево-Печерской лавры впервые прошла рождественская литургия Православной церкви Украины. Богослужение возглавил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, сообщил сайт церкви. На мероприятии, фото с которого опубликовали агентство ЕРА, сайт ПЦУ и пользователи соцсетей, присутствовали военные и топ-политики Украины, в частности спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Теги: Рождество, Киево-Печерская лавра, церковь, митрополит Епифаний, Руслан Стефанчук, ПЦУ
 

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