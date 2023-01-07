В Успенском соборе Киево-Печерской лавры ПЦУ провела рождественское богослужение. Фоторепортаж
Фото: Ruslan Stefanchuk / Facebook
Фото: Ruslan Stefanchuk / Facebook
7 января в Успенском соборе Киево-Печерской лавры впервые прошла рождественская литургия
Православной церкви Украины. Богослужение возглавил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, сообщил
сайт церкви. На мероприятии, фото с которого опубликовали агентство ЕРА
, сайт ПЦУ и пользователи соцсетей
, присутствовали военные и топ-политики Украины, в частности спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.