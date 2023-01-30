На подконтрольной Украине территории приходов ПЦУ больше, чем приходов УПЦ МП – Епифаний

"Сейчас ПЦУ насчитывает более 8 тыс. религиозных общин и постоянно приобщаются новые, не на бумаге, а именно реальные приходы, где есть община, действующий храм и совершаются богослужения. Если говорить о [УПЦ] Московском патриархате, то через четыре года после получения нами томоса они потеряли [...] примерно 1700 приходов", – сказал он.

Предстоятель ПЦУ сравнил число приходов УПЦ МП и ПЦУ.

"Всего у них задекларировано 11 тыс. с чем-то приходов. Итак, если отнять епархии, аннексированные Россией – это Крым, это часть приходов в Донецкой и Луганской областях, которые находятся на оккупированных территориях, – которые перешли в подчинение непосредственно РПЦ и патриарха Кирилла, если брать количество приходов РПЦ, которые находятся на территории неоккупированной Украины, то мы, ПЦУ, уже преобладаем количественно Московский патриархат в Украине", – объяснил Епифаний.

Он сослался на данные социологических опросов, согласно которым "украинскую церковь в обществе поддерживает более 50%, а русскую – 2−4%".

"Есть и случаи, когда люди не имеют физически в доступе церкви ПЦУ и продолжают посещать церковь Московского патриархата, но это временная ситуация, мы работаем над тем, чтобы все верующие имели доступ к нашей церкви", – подчеркнул Епифаний.