На подконтрольной Украине территории приходов ПЦУ больше, чем приходов УПЦ МП – Епифаний

"Сейчас ПЦУ насчитывает более 8 тыс. религиозных общин и постоянно приобщаются новые, не на бумаге, а именно реальные приходы, где есть община, действующий храм и совершаются богослужения. Если говорить о [УПЦ] Московском патриархате, то через четыре года после получения нами томоса они потеряли [...] примерно 1700 приходов", – сказал он.
Предстоятель ПЦУ сравнил число приходов УПЦ МП и ПЦУ.
"Всего у них задекларировано 11 тыс. с чем-то приходов. Итак, если отнять епархии, аннексированные Россией – это Крым, это часть приходов в Донецкой и Луганской областях, которые находятся на оккупированных территориях, – которые перешли в подчинение непосредственно РПЦ и патриарха Кирилла, если брать количество приходов РПЦ, которые находятся на территории неоккупированной Украины, то мы, ПЦУ, уже преобладаем количественно Московский патриархат в Украине", – объяснил Епифаний.
Он сослался на данные социологических опросов, согласно которым "украинскую церковь в обществе поддерживает более 50%, а русскую – 2−4%".
"Есть и случаи, когда люди не имеют физически в доступе церкви ПЦУ и продолжают посещать церковь Московского патриархата, но это временная ситуация, мы работаем над тем, чтобы все верующие имели доступ к нашей церкви", – подчеркнул Епифаний.
В Украине действует УПЦ МП – часть РПЦ, которая официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая 2022 года УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата". УПЦ МП обвиняют в связях с российскими спецслужбами.
Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея УПЦ МП.
5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.