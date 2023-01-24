ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Епифаний поехал в Ватикан свидетельствовать о российской агрессии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Ватикане Епифаний встретится с папой римским Франциском
В Ватикане Епифаний встретится с папой римским Франциском
Фото: depositphotos.com

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний поехал в Ватикан. Об этом он 24 января сообщил в Twitter.

"В составе делегации Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций в течение этих дней буду в Риме, в Ватикане, чтобы свидетельствовать о российской агрессии и нашем стремлении к победе и справедливому миру. Благодарны за молитвы и гуманитарную помощь и надеемся на усиление сотрудничества", – написал Епифаний. 

Как сообщила пресс-служба ПЦУ, Епифаний встретится с папой римским Франциском и рядом руководителей институтов Римско-католической церкви. Также делегация будет присутствовать на молитве за единство христиан, которую совершит Франциск в базилике апостола Павла. Кроме того, состоятся встреча с послом Украины при святом престоле Андреем Юрашем и визит в духовную ячейку УГКЦ в Риме – собор Святой Софии. 

Контекст:

Ватикан осуждает войну России против Украины. Папа римский на фоне массового военного вторжения РФ призвал 13 марта 2022 года прекратить убийства невинных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры. В течение года Франциск много раз призывал остановить огонь. В своем ежегодном рождественском обращении 25 декабря папа римский также призвал немедленно прекратить войну в Украине.

Теги: Россия, Украина, папа римский, Ватикан, Франциск, вторжение, митрополит Епифаний, ПЦУ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Снайпер Эмеральд рассказала, как переносит вторую беременность
Снайпер Эмеральд рассказала, как переносит вторую беременность
Галина ГРИШИНА
  EL Кравчук посвятил новую композицию украинкам, которые защищают тылы. Видео
  EL Кравчук посвятил новую композицию украинкам, которые защищают тылы. Видео
Галина ГРИШИНА
Салем показал побратима, который прикрыл его на фронте
Салем показал побратима, который прикрыл его на фронте
Галина ГРИШИНА
Жена Шурова сделала заявление о своем браке на фоне новостей о расставании украинских знаменитостей
Жена Шурова сделала заявление о своем браке на фоне новостей о расставании украинских знаменитостей
"Что-то интересное", "Не могу отвести глаз". Loboda снялась в облегающем платье
"Что-то интересное", "Не могу отвести глаз". Loboda снялась в облегающем платье
Цимбалюк показал, как развлекается со своей девушкой на диване
Цимбалюк показал, как развлекается со своей девушкой на диване
"Кто-то продолжает оставлять цветы у двери". Никитюк сделала селфи с тюльпанами
"Кто-то продолжает оставлять цветы у двери". Никитюк сделала селфи с тюльпанами
"Без мужчины я не буду никогда". Вторая экс-жена Остапчука сделала заявление
"Без мужчины я не буду никогда". Вторая экс-жена Остапчука сделала заявление
"И снова в трусах", "Настоящая". В сети обсуждают новые фото Квитковой
"И снова в трусах", "Настоящая". В сети обсуждают новые фото Квитковой
Экс-невестка Ющенко показала его 12-летнюю внучку. Фото
Экс-невестка Ющенко показала его 12-летнюю внучку. Фото
"Самая горячая 53-летняя женщина на планете". Лопес снялась в купальнике с широкими прозрачными вставками
"Самая горячая 53-летняя женщина на планете". Лопес снялась в купальнике с широкими прозрачными вставками
"Аватар: Путь воды" собрал в прокате более $2 млрд и попал в топ-6 самых кассовых фильмов в истории кинематографа
"Аватар: Путь воды" собрал в прокате более $2 млрд и попал в топ-6 самых кассовых фильмов в истории кинематографа
Ефросинина о муже: Война сильно отразилась на наших отношениях. Я пытаюсь в Киеве проводить больше времени, потому что все зависит от меня
Ефросинина о муже: Война сильно отразилась на наших отношениях. Я пытаюсь в Киеве проводить больше времени, потому что все зависит от меня
"В каждой жопе затычка". Квиткова после расставания с мужем отреагировала на пост "одной медиаперсоны"
"В каждой жопе затычка". Квиткова после расставания с мужем отреагировала на пост "одной медиаперсоны"
"Пост для Даши и Никиты". Ведущий "Холостяка" Решетник после расставания Квитковой с Добрыниным посоветовал парам не выставлять все напоказ
"Пост для Даши и Никиты". Ведущий "Холостяка" Решетник после расставания Квитковой с Добрыниным посоветовал парам не выставлять все напоказ
На Берлинале покажут документальный фильм Пенна о войне в Украине
На Берлинале покажут документальный фильм Пенна о войне в Украине
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ани Лорак, которая живет и работает в РФ, объявила о проведении концерта в поддержку "людей, которые нуждаются" (148060)
2
Сопонару показала себя без одежды и белья (122411)
3
"Это реально смешно", "Провокационный вопрос". В сети обсуждают видео с участием Киркорова, которое показал Гордон (48354)
4
35-летний Добрынин публично отреагировал на заявление 24-летней Квитковой о причинах их расставания (36239)
5
Буданов – Гослинг, Подоляк – Круз, Зеленская – Сейфрид. В сети устроили кастинг знаменитостей на роли украинских политиков (30702)
6
Никитюк показала, как выглядит в бюстгальтере и лосинах (30531)
7
"Пост для Даши и Никиты". Ведущий "Холостяка" Решетник после расставания Квитковой с Добрыниным посоветовал парам не выставлять все напоказ (29660)
8
Квиткова заявила о расставании с Добрыниним и назвала причину (24220)
 
 
 
 