Епифаний поехал в Ватикан свидетельствовать о российской агрессии

"В составе делегации Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций в течение этих дней буду в Риме, в Ватикане, чтобы свидетельствовать о российской агрессии и нашем стремлении к победе и справедливому миру. Благодарны за молитвы и гуманитарную помощь и надеемся на усиление сотрудничества", – написал Епифаний.

У складі делегації Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій протягом цих днів буду в Римі, у Ватикані, щоби свідчити про російську агресію і наше прагнення перемоги і справедливого миру. Вдячні за молитви та гуманітарну допомогу і маємо надію на посилення співпраці. — Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) January 24, 2023

Как сообщила пресс-служба ПЦУ, Епифаний встретится с папой римским Франциском и рядом руководителей институтов Римско-католической церкви. Также делегация будет присутствовать на молитве за единство христиан, которую совершит Франциск в базилике апостола Павла. Кроме того, состоятся встреча с послом Украины при святом престоле Андреем Юрашем и визит в духовную ячейку УГКЦ в Риме – собор Святой Софии.