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На Крещение Епифаний проведет второе богослужение в Киево-Печерской лавре

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Впервые Епифаний провел богослужение в Лавре на Рождество
Впервые Епифаний провел богослужение в Лавре на Рождество
Фото: pomisna.info

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний на Крещение проведет богослужение в Киево-Печерской лавре. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

"Торжественную божественную литургию по случаю праздника Богоявления, Крещения Господа нашего Иисуса Христа, предстоятель Православной церкви Украины и священноархимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит 19 января", – говорится в сообщении.

Начало богослужения в 9.00.

"Отметим, что должное разрешение Министерства культуры и информационной политики Украины Православная церковь Украины получила, а с Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра" подписано соответствующее соглашение", – добавили в ПЦУ.

Впервые Епифаний провел богослужение в Лавре на Рождество, 7 января.

Контекст:

Лавра принадлежит государству, отвечает за объект Министерство культуры и информационной политики Украины. 79 сооружений Киево-Печерской лавры находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря Украинской православной церкви Московского патриархата (часть Русской православной церкви) по распоряжению Кабмина.

27 декабря 2022 года глава Министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что у УПЦ МП заканчивается срок аренды двух храмов Киево-Печерской лавры – Успенского собора и Трапезной церкви. Министерство культуры не планирует продлевать договор, отметил он. 5 января этого года Ткаченко сообщил, что Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры вернули в управление государства.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, УПЦ МП, Киево-Печерская лавра, церковь, митрополит Епифаний, Православная церковь Украины, ПЦУ
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