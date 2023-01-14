На Крещение Епифаний проведет второе богослужение в Киево-Печерской лавре

"Торжественную божественную литургию по случаю праздника Богоявления, Крещения Господа нашего Иисуса Христа, предстоятель Православной церкви Украины и священноархимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит 19 января", – говорится в сообщении.
Начало богослужения в 9.00.
"Отметим, что должное разрешение Министерства культуры и информационной политики Украины Православная церковь Украины получила, а с Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра" подписано соответствующее соглашение", – добавили в ПЦУ.
Впервые Епифаний провел богослужение в Лавре на Рождество, 7 января.
Лавра принадлежит государству, отвечает за объект Министерство культуры и информационной политики Украины. 79 сооружений Киево-Печерской лавры находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря Украинской православной церкви Московского патриархата (часть Русской православной церкви) по распоряжению Кабмина.
27 декабря 2022 года глава Министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что у УПЦ МП заканчивается срок аренды двух храмов Киево-Печерской лавры – Успенского собора и Трапезной церкви. Министерство культуры не планирует продлевать договор, отметил он. 5 января этого года Ткаченко сообщил, что Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры вернули в управление государства.