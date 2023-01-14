На Крещение Епифаний проведет второе богослужение в Киево-Печерской лавре

"Торжественную божественную литургию по случаю праздника Богоявления, Крещения Господа нашего Иисуса Христа, предстоятель Православной церкви Украины и священноархимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит 19 января", – говорится в сообщении.

Начало богослужения в 9.00.

"Отметим, что должное разрешение Министерства культуры и информационной политики Украины Православная церковь Украины получила, а с Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра" подписано соответствующее соглашение", – добавили в ПЦУ.

Впервые Епифаний провел богослужение в Лавре на Рождество, 7 января.