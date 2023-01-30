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КУЛЬТУРА

"Вопрос времени". Епифаний ответил на вопрос о постоянных богослужениях ПЦУ в Киево-Печерской лавре

В январе Епифаний провел в Лавре два богослужения
В январе Епифаний провел в Лавре два богослужения
Фото: ЕРА

Православная церковь Украины (ПЦУ) может подписать долгосрочный договор об использовании Свято-Успенского собора и Трапезной церкви в верхней части Киево-Печерской лавры. Об этом заявил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний в интервью NV, которое было опубликовано 29 января.

"Мы мечтали, что будем совершать богослужения на территории Киево-Печерской лавры, нашей древней украинской святыни. Мы начали этот процесс еще раньше. Синодом в июне было принято решение о регистрации юридического лица в составе ПЦУ – Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Мы решили идти по дипломатическому пути и предложили такой механизм, хотя тогда до конца никто не понимал, что это может воплотиться уже на Рождество Христово, 7 января. [...] Нужно устроить еще юридические нюансы, но я уверен, что мы получим также долгосрочный договор на использование двух храмов в верхней Лавре: Свято-Успенского собора и Трапезной церкви", – сказал он.

Предстоятеля ПЦУ спросили, не препятствуют ли его церкви "и дальше служить в Лавре".

"Да, мы будем сейчас сначала получать разовые доступы, будем совершать богослужения только на большие праздники, а со временем, когда будет сформирован наш монастырь и к нам присоединится часть монашеской братии из нижней Лавры, мы тогда все упорядочим, наладим и тогда богослужение будет совершаться регулярно в центральном Успенском соборе каждое воскресенье, а уже на территории Лавры богослужения будут совершаться каждый день. Это вопрос времени", – объяснил Епифаний.

Впервые Епифаний провел богослужение в Лавре на Рождество, 7 января. Второй раз – 19 января, на Крещение.

Контекст:

Лавра принадлежит государству, отвечает за объект Министерство культуры и информационной политики Украины. 79 сооружений Киево-Печерской лавры находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП, часть Русской православной церкви) по распоряжению Кабмина.

27 декабря 2022 года министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что у УПЦ МП заканчивается срок аренды двух храмов Киево-Печерской лавры – Успенского собора и Трапезной церкви. Министерство культуры не планирует продлевать договор, отметил он. 5 января 2023 года Ткаченко заявил, что Успенский собор и Трапезную церковь вернули в управление государства.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Киево-Печерская лавра, митрополит Епифаний, Православная церковь Украины, ПЦУ
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