"Вопрос времени". Епифаний ответил на вопрос о постоянных богослужениях ПЦУ в Киево-Печерской лавре

"Мы мечтали, что будем совершать богослужения на территории Киево-Печерской лавры, нашей древней украинской святыни. Мы начали этот процесс еще раньше. Синодом в июне было принято решение о регистрации юридического лица в составе ПЦУ – Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Мы решили идти по дипломатическому пути и предложили такой механизм, хотя тогда до конца никто не понимал, что это может воплотиться уже на Рождество Христово, 7 января. [...] Нужно устроить еще юридические нюансы, но я уверен, что мы получим также долгосрочный договор на использование двух храмов в верхней Лавре: Свято-Успенского собора и Трапезной церкви", – сказал он.

Предстоятеля ПЦУ спросили, не препятствуют ли его церкви "и дальше служить в Лавре".

"Да, мы будем сейчас сначала получать разовые доступы, будем совершать богослужения только на большие праздники, а со временем, когда будет сформирован наш монастырь и к нам присоединится часть монашеской братии из нижней Лавры, мы тогда все упорядочим, наладим и тогда богослужение будет совершаться регулярно в центральном Успенском соборе каждое воскресенье, а уже на территории Лавры богослужения будут совершаться каждый день. Это вопрос времени", – объяснил Епифаний.

Впервые Епифаний провел богослужение в Лавре на Рождество, 7 января. Второй раз – 19 января, на Крещение.