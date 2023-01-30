Оккупанты вновь обстреляли Волчанск, погиб человек – ОВА

"В результате обстрела погиб мужчина 62 лет. Кроме того, женщина 85 лет получила ранения. Сейчас медики предоставляют ей необходимую помощь", – написал Синегубов.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области после начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны и освободили практически всю территорию региона. 8 декабря в ОВА сообщали, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты на территории всей Харьковской области.