В результате российских обстрелов Волчанска 30 января есть погибший и пострадавшая – Синегубов

В частности, оккупанты обстреливали Купянск, Волчанск, Стрелечью, Двуречную и другие населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.

"В результате обстрелов Волчанская, к сожалению, погиб 62-летний мужчина. Женщина 83 лет получила ранения. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести. В городе были повреждены многоквартирные жилые дома, объекты промышленности, здание районного отдела Нацполиции", – говорится в сообщении.

В Купянске в результате обстрелов разрушен объект транспортной инфраструктуры и повреждены частные жилые дома.

Война России против Украины. Главное (обновляется)