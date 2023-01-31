В результате российских обстрелов Волчанска 30 января есть погибший и пострадавшая – Синегубов

В частности, оккупанты обстреливали Купянск, Волчанск, Стрелечью, Двуречную и другие населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.
"В результате обстрелов Волчанская, к сожалению, погиб 62-летний мужчина. Женщина 83 лет получила ранения. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести. В городе были повреждены многоквартирные жилые дома, объекты промышленности, здание районного отдела Нацполиции", – говорится в сообщении.
В Купянске в результате обстрелов разрушен объект транспортной инфраструктуры и повреждены частные жилые дома.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отмечали в ОВА. 8 декабря Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты в Харьковской области.
По информации городского головы Игоря Терехова, в Харькове более 4,5 тыс. домов повреждены, 500 из них не подлежат восстановлению.