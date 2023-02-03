ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Покровск и запрещенными боеприпасами, повреждено более 30 домов. Прокуратура начала расследование

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Прокуратура фиксирует разрушения и повреждения после обстрела Покровска из РСЗО "Ураган"
Прокуратура фиксирует разрушения и повреждения после обстрела Покровска из РСЗО "Ураган"
Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

В пятницу, 3 февраля, российские войска обстреляли Покровск Донецкой области, применив реактивные системы залпового огня "Ураган" и запрещенные международными конвенциями кассетные осколочно-фугасные боеприпасы. Об этом сообщает в Telegram Офис генерального прокурора Украины.

"Под огонь оккупантов попали территория парка и жилой массив. В результате около 40 взрывов повреждено более 30 частных домов и хозяйственных сооружений", – говорится в сообщении.

Также были разрушены линии электропередач, гражданский автотранспорт и другие объекты.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины), сообщили в ОГПУ.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Власти Донецкой области постоянно призывают мирных жителей региона эвакуироваться: оставаться в нем опасно. Бахмут, по информации ОВА на начало января, разрушен более чем на 60%, Авдеевка "уже фактически уничтожена до основания", подчеркивал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. 

1 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.

Теги: Россия, Украина, взрыв, Донецкая область, прокуратура, оккупация, боеприпасы, артиллерия, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, взрывы, Покровск, Павел Кириленко, российские оккупанты, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Модель Буре готова отправить Путину свои фото без одежды и белья, если он "уберется из Украины", хотя сомневается, что он "вообще жив"
Модель Буре готова отправить Путину свои фото без одежды и белья, если он "уберется из Украины", хотя сомневается, что он "вообще жив"
Галина ГРИШИНА
  Группа "Антитіла" выпустила песню "Фортеця Бахмут". Она посвящена украинским защитникам, которые стоят "в самой адовой точке мира". Видео
  Группа "Антитіла" выпустила песню "Фортеця Бахмут". Она посвящена украинским защитникам, которые стоят "в самой адовой точке мира". Видео
Галина ГРИШИНА
  Умер французский дизайнер Пако Рабан
  Умер французский дизайнер Пако Рабан
Галина ГРИШИНА
Мишина показала фото в мокром купальнике
Мишина показала фото в мокром купальнике
"Получала кайф. Играла, а не имитировала". Дорофеева показала стертые до крови пальцы и рассказала, как училась игре на барабанах. Видео
"Получала кайф. Играла, а не имитировала". Дорофеева показала стертые до крови пальцы и рассказала, как училась игре на барабанах. Видео
Галина ГРИШИНА
Билык засветила новое кольцо и рассказала, кто его подарил. Фото
Билык засветила новое кольцо и рассказала, кто его подарил. Фото
Галина ГРИШИНА
Команда украинской военной драмы "Мирный-21" режиссера Сеитаблаева презентовала официальный постер фильма. Фото
Команда украинской военной драмы "Мирный-21" режиссера Сеитаблаева презентовала официальный постер фильма. Фото
Галина ГРИШИНА
Бурмака спела с Линартовичем, который проходит реабилитацию в госпитале после ранения в Соледаре. Видео
Бурмака спела с Линартовичем, который проходит реабилитацию в госпитале после ранения в Соледаре. Видео
Галина ГРИШИНА
В спортивном костюме и облегающем комбинезоне. Лопес показала архивное видео накануне Супербоула 2023
В спортивном костюме и облегающем комбинезоне. Лопес показала архивное видео накануне Супербоула 2023
"Любим заниматься спортом". Цимбалюк рассказал, кто познакомил его с ресторатором Готочкиной и как начинался их роман
"Любим заниматься спортом". Цимбалюк рассказал, кто познакомил его с ресторатором Готочкиной и как начинался их роман
Галина ГРИШИНА
64-летняя Мадонна снялась в кружевном корсете, стоя на коленях
64-летняя Мадонна снялась в кружевном корсете, стоя на коленях
Бренд Paul Smith объявил об уходе из РФ после скандала
Бренд Paul Smith объявил об уходе из РФ после скандала
"Некоторые моменты – золотые". 25-летняя Кунаки снялась на траве, скрестив ноги
"Некоторые моменты – золотые". 25-летняя Кунаки снялась на траве, скрестив ноги
"Захотелось сделать красивые кадры". Квиткова снялась в купальнике в полный рост
"Захотелось сделать красивые кадры". Квиткова снялась в купальнике в полный рост
"Смотрите, какая я красивая". Мишина показала себя в весе +31 кг во время беременности. Фото
"Смотрите, какая я красивая". Мишина показала себя в весе +31 кг во время беременности. Фото
  "Ніколи не пробачимо, ніколи не забудемо". Loboda выпустила песню "По-українськи". Аудио
  "Ніколи не пробачимо, ніколи не забудемо". Loboda выпустила песню "По-українськи". Аудио
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мать троих детей Грэм снялась без бюстгальтера (86831)
2
Квиткова снялась топлес на пляже (41725)
3
Dantes сфотографировался с сыном нового бойфренда Дорофеевой и признался в обмане (26210)
4
Зеленский рассказал о своей дочери-студентке (25331)
5
"Кое-что из архива". Тина Кароль показала, как выглядит в топе без белья (19158)
6
"Зашел на чаек". Как восемь лет назад начинался служебный роман Осадчей и Горбунова. Три самых ярких фото пары до свадьбы и пять после (14496)
7
Квиткова вблизи засветила бюст в ярком купальнике на завязках (13230)
8
Джинсовые шорты и массивные сапоги. Дорофеева с разных ракурсов показала, как выглядит в новом образе. Видео (11511)
 
 
 
 