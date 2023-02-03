Оккупанты обстреляли Покровск и запрещенными боеприпасами, повреждено более 30 домов. Прокуратура начала расследование

"Под огонь оккупантов попали территория парка и жилой массив. В результате около 40 взрывов повреждено более 30 частных домов и хозяйственных сооружений", – говорится в сообщении.
Также были разрушены линии электропередач, гражданский автотранспорт и другие объекты.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины), сообщили в ОГПУ.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
Власти Донецкой области постоянно призывают мирных жителей региона эвакуироваться: оставаться в нем опасно. Бахмут, по информации ОВА на начало января, разрушен более чем на 60%, Авдеевка "уже фактически уничтожена до основания", подчеркивал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
1 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.