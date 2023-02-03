Оккупанты обстреляли Покровск и запрещенными боеприпасами, повреждено более 30 домов. Прокуратура начала расследование

Прокуратура фиксирует разрушения и повреждения после обстрела Покровска из РСЗО "Ураган" Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

"Под огонь оккупантов попали территория парка и жилой массив. В результате около 40 взрывов повреждено более 30 частных домов и хозяйственных сооружений", – говорится в сообщении.

Также были разрушены линии электропередач, гражданский автотранспорт и другие объекты.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины), сообщили в ОГПУ.