Херсонскую область обстреляли 65 раз за сутки, два человека погибли – ОВА

"Атаковали мирные населенные пункты Херсонщины. Стреляли из артиллерии, РСЗО, минометов и танков", – сказано в сводке.
Областной центр армия оккупантов обстреляла 13 раз, уточнили в ОВА. Российские снаряды попали в судостроительный завод, школу и жилые дома.
"За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов погибло два человека, ранения разной степени тяжести получили девять жителей области. Среди раненых – 5-летний мальчик, ребенка в состоянии средней тяжести доставили в больницу", – заявили в Херсонской ОВА.
Херсон был захвачен российскими оккупантами после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.
Осенью, после деоккупации правобережья Херсонской области (включая облцентр), россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.