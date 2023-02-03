Херсонскую область обстреляли 65 раз за сутки, два человека погибли – ОВА

Херсонская область была обстреляна оккупантами 65 раз за сутки Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram (архив)

"Атаковали мирные населенные пункты Херсонщины. Стреляли из артиллерии, РСЗО, минометов и танков", – сказано в сводке.

Областной центр армия оккупантов обстреляла 13 раз, уточнили в ОВА. Российские снаряды попали в судостроительный завод, школу и жилые дома.

"За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов погибло два человека, ранения разной степени тяжести получили девять жителей области. Среди раненых – 5-летний мальчик, ребенка в состоянии средней тяжести доставили в больницу", – заявили в Херсонской ОВА.