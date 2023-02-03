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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсоне оккупанты попали в склад фейерверков, возник пожар – ГСЧС

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В Херсоне сгорел склад "Эпицентра", где хранилась пиротехника
В Херсоне сгорел склад "Эпицентра", где хранилась пиротехника
Фото: ДСНС України / Facebook

Враг почти всю ночь хаотично обстреливал Херсон, в результате прилетов в городе возникли три пожара. Спасатели тушили пожары под вражескими обстрелами, сообщает в Telegram 3 февраля Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

"Ночью 3 февраля возник пожар в складских помещениях одного из торговых центров. Снаряд попал в отдел с пиротехническими изделиями, поэтому горение сопровождалось взрывами и фейерверками, кроме того, враг начал повторные обстрелы", – сказано в сообщении.

На пожаре спасены восемь единиц техники и прилегающие к зданию стеллажи со строительными материалами общей площадью 600 м2. На месте происшествия работают 39 спасателей и девять единиц техники, ликвидация пожара продолжается, отметили в ГСЧС.

По сообщению пожарных, около двух часов ночи вражеский снаряд попал в двухэтажный жилой дом в одном из районов города. Пожар ликвидирован на площади 30 м2.

"Еще через 30 минут поступило сообщение о возгорании складского помещения после обстрела. На место происшествия выехали девять спасателей и две единицы техники. Пожар ликвидирован на площади 25 м2", – добавили спасатели. 

Глава ГСЧС Украины Сергей Крук показал в Facebook фото тушения пожара в  торговом центре в Херсоне.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0iJqVrrMtMZayGDzaec1HtJH2LKuxrCehnMvJcKGFskYSRe5PjMy6b2HMuZR5N8YLl&id=100023084913232

"Суспільне" в Telegram уточняет, что горел склад гипермаркета "Эпицентр".

Контекст:

Херсон был захвачен российскими оккупантами после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

Осенью, после деоккупации правобережья Херсонской области (включая облцентр), россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

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