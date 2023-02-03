В Херсоне оккупанты попали в склад фейерверков, возник пожар – ГСЧС

"Ночью 3 февраля возник пожар в складских помещениях одного из торговых центров. Снаряд попал в отдел с пиротехническими изделиями, поэтому горение сопровождалось взрывами и фейерверками, кроме того, враг начал повторные обстрелы", – сказано в сообщении.

На пожаре спасены восемь единиц техники и прилегающие к зданию стеллажи со строительными материалами общей площадью 600 м2. На месте происшествия работают 39 спасателей и девять единиц техники, ликвидация пожара продолжается, отметили в ГСЧС.

По сообщению пожарных, около двух часов ночи вражеский снаряд попал в двухэтажный жилой дом в одном из районов города. Пожар ликвидирован на площади 30 м2.

"Еще через 30 минут поступило сообщение о возгорании складского помещения после обстрела. На место происшествия выехали девять спасателей и две единицы техники. Пожар ликвидирован на площади 25 м2", – добавили спасатели.

Глава ГСЧС Украины Сергей Крук показал в Facebook фото тушения пожара в торговом центре в Херсоне.

"Суспільне" в Telegram уточняет, что горел склад гипермаркета "Эпицентр".