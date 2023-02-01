Оккупанты за сутки 42 раза обстреляли Херсонскую область, противник применял артиллерию, РСЗО и минометы – ОВА

Противник открывал огонь по мирным населенным пунктам из артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов.
Херсон российские захватчики обстреляли восемь раз. В результате вражеских атак в городе повреждены жилые дома.
"За прошедшие сутки из-за российской агрессии один человек погиб, еще один житель Херсонской области получил ранения", – говорится в сообщении.
Херсон был захвачен российскими оккупантами после полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года.
Осенью, после деоккупации правобережья Херсонской области (включая облцентр), россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.