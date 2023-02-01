Оккупанты за сутки 42 раза обстреляли Херсонскую область, противник применял артиллерию, РСЗО и минометы – ОВА

В результате вражеских атак в Херсоне повреждены жилые дома Фото: Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram

Противник открывал огонь по мирным населенным пунктам из артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов.

Херсон российские захватчики обстреляли восемь раз. В результате вражеских атак в городе повреждены жилые дома.

"За прошедшие сутки из-за российской агрессии один человек погиб, еще один житель Херсонской области получил ранения", – говорится в сообщении.