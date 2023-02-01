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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки 42 раза обстреляли Херсонскую область, противник применял артиллерию, РСЗО и минометы – ОВА

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В результате вражеских атак в Херсоне повреждены жилые дома
В результате вражеских атак в Херсоне повреждены жилые дома
Фото: Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты за минувшие сутки 42 раза обстреляли Херсонскую область. Об этом 1 февраля в Telegram сообщила пресс-служба областной военной администрации.

Противник открывал огонь по мирным населенным пунктам из артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов.

Херсон российские захватчики обстреляли восемь раз. В результате вражеских атак в городе повреждены жилые дома.

"За прошедшие сутки из-за российской агрессии один человек погиб, еще один житель Херсонской области получил ранения", – говорится в сообщении.

Контекст:

Херсон был захвачен российскими оккупантами после полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года.

Осенью, после деоккупации правобережья Херсонской области (включая облцентр), россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Херсон, Херсонская область, агрессия, РСЗО, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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