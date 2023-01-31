Житель Херсонской области, который подорвался на мине, скончался – обладминистрация

"Мужчина, который наткнулся на вражескую мину в селе Музыковка, от полученных травм умер еще до прибытия медиков. Стало известно, что трагическое событие произошло в лесополосе, где мужчина вместе со знакомым собирал сухостой", – говорится в сообщении.

По данным обладминистрации, "в момент взрыва товарищ погибшего находился в другой части лесополосы".

Открыто уголовное производство по факту нарушения россиянами законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Война России против Украины. Главное (обновляется)