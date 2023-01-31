Житель Херсонской области, который подорвался на мине, скончался – обладминистрация

"Мужчина, который наткнулся на вражескую мину в селе Музыковка, от полученных травм умер еще до прибытия медиков. Стало известно, что трагическое событие произошло в лесополосе, где мужчина вместе со знакомым собирал сухостой", – говорится в сообщении.
По данным обладминистрации, "в момент взрыва товарищ погибшего находился в другой части лесополосы".
Открыто уголовное производство по факту нарушения россиянами законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел. В МВД Украины оценивают стоимость этого процесса в десятки миллиардов долларов.
Из всех украинских регионов российские оккупанты больше всего заминировали Херсонскую область, сообщил 26 ноября 2022 года на тот момент глава Нацполиции Игорь Клименко.
Развязанная Россией война привела к созданию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 января 2023 года.
10 января в Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.