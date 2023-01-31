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ПРОИСШЕСТВИЯ

Житель Херсонской области, который подорвался на мине, скончался – обладминистрация

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По факту гибели открыто уголовное производство
По факту гибели открыто уголовное производство
Фото: ДСНС України / Facebook

Мужчина, который 31 января подорвался на мине в Херсонской области, скончался до прибытия медиков, проинформировала в Telegram областная военная администрация.

"Мужчина, который наткнулся на вражескую мину в селе Музыковка, от полученных травм умер еще до прибытия медиков. Стало известно, что трагическое событие произошло в лесополосе, где мужчина вместе со знакомым собирал сухостой", – говорится в сообщении.

По данным обладминистрации, "в момент взрыва товарищ погибшего находился в другой части лесополосы".

Открыто уголовное производство по факту нарушения россиянами законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел. В МВД Украины оценивают стоимость этого процесса в десятки миллиардов долларов.

Из всех украинских регионов российские оккупанты больше всего заминировали Херсонскую область, сообщил 26 ноября 2022 года на тот момент глава Нацполиции Игорь Клименко.

Развязанная Россией война привела к созданию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 января 2023 года.

10 января в Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: взрыв, война, Херсонская область, война России против Украины, мины, уголовное производство
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