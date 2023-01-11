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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На разминирование Украины нужно будет потратить десятки миллиардов долларов – МВД

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Енин рассказал, сколько территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами
Енин рассказал, сколько территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами
Фото: mvs.gov.ua

Из-за широкомасштабного вторжения России Украина является одним из лидеров в мире по загрязнению территорий взрывоопасными предметами. Об этом в эфире телемарафон заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, сообщает сайт МВД 11 января.

Замминистра сообщил, что на данный момент насчитывается 174 тыс. км² потенциально опасных территорий, или около 30% от общей площади страны. Наиболее загрязнены взрывоопасными предметами те территории, которые находились под российской оккупацией.

"Российские террористы продолжают обстреливать украинские города и поселки, поэтому это негативно влияет на продолжительность гуманитарного разминирования. Мы понимаем, что срок гуманитарного разминирования зависит от темпа боевых действий", – сказал Енин.

Он подчеркнул, что пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и взрывотехники Национальной полиции делают все возможное, чтобы оперативно разминировать освобожденные территории.

"Мы вкладываем в разминирование огромные человеческие и материальные ресурсы, нам частично помогают наши международные партнеры, но самыми бесценными являются человеческие жизни. Правительство уже в третий раз принимало решение об увеличении количества пиротехников ГСЧС, а это и процесс их подготовки, и повышение заработной платы, и привлечение дорогостоящей техники для гуманитарного разминирования. В целом речь идет о десятках миллиардов долларов, которые нужно потратить на обнаружение и обезвреживание взрывоопасных предметов", – сказал Енин.

По данным МВД, во время разминирования уже погибли около 50 пиротехников, более 100 получили ранения.

Контекст:

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.

Из всех украинских регионов российские оккупанты больше всего заминировали Херсонскую область, сообщил 26 ноября глава Нацполиции Игорь Клименко.

Развязанная Россией война привела к созданию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 января.

Теги: МВД, минирование, российская агрессия, война России против Украины, разминирование, Евгений Енин, российские оккупанты
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