В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий

"Освобожденные от врага территории все еще остаются опасными из-за большого количества взрывоопасных предметов (ВНП), оставленных в результате боевых действий. Чтобы обезопасить население от рисков, связанных с минной опасностью в Украине, была создана интерактивная карта территорий, которые потенциально могут быть загрязнены ВНП", – говорится в сообщении.

Воспользоваться картой можно на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям или установить как мобильное приложение. Также там есть возможность оперативно известить сотрудников ГСЧС об обнаружении взрывоопасных предметов, вызвать саперов для обезвреживания опасных находок, сказано в сообщении.

Министерство реинтеграции напомнило жителям деоккупированных территорий, как действовать в случае обнаружения подозрительного предмета. К нему нельзя походить и трогать его – нужно отойти на безопасное расстояние в 100 метров по тому же маршруту, которым подходили. Об опасной находке нужно сообщить по номерам телефона 101 и 102. Также нужно предупредить об опасности окружающих.