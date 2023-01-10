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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий

Заминированные россиянами территории можно посмотреть на карте
Заминированные россиянами территории можно посмотреть на карте
Фото: minre.gov.ua

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям создала интерактивную карту, на которой отмечены места, где уже обнаружены или вероятно находятся взрывоопасные предметы, и степень возможной угрозы от них. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины 10 января.

"Освобожденные от врага территории все еще остаются опасными из-за большого количества взрывоопасных предметов (ВНП), оставленных в результате боевых действий. Чтобы обезопасить население от рисков, связанных с минной опасностью в Украине, была создана интерактивная карта территорий, которые потенциально могут быть загрязнены ВНП", – говорится в сообщении.

Воспользоваться картой можно на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям или установить как мобильное приложение. Также там есть возможность оперативно известить сотрудников ГСЧС об обнаружении взрывоопасных предметов, вызвать саперов для обезвреживания опасных находок, сказано в сообщении.

Министерство реинтеграции напомнило жителям деоккупированных территорий, как действовать в случае обнаружения подозрительного предмета. К нему нельзя походить и трогать его – нужно отойти на безопасное расстояние в 100 метров по тому же маршруту, которым подходили. Об опасной находке нужно сообщить по номерам телефона 101 и 102. Также нужно предупредить об опасности окружающих.

Контекст:

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.

Из всех украинских регионов российские оккупанты больше всего заминировали Херсонскую область, сообщил 26 ноября глава Нацполиции Игорь Клименко.

Развязанная Россией война привела к созданию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 января.

Теги: ГСЧС, минирование, российская агрессия, война России против Украины, мины, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
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