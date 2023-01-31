В Херсонской области мужчина подорвался на мине – ОВА

Взрыв произошел вблизи села Музыковка.

В ОВА подчеркнули, что в Херсонской области остается еще много неразминированных территорий, и призвали не ходить там, где еще не провели работы пиротехники.

Контекст:

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел. В МВД Украины оценивают стоимость этого процесса в десятки миллиардов долларов.

Из всех украинских регионов российские оккупанты больше всего заминировали Херсонскую область, сообщил 26 ноября глава Нацполиции Игорь Клименко.

Развязанная Россией война привела к созданию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 января.

10 января в Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.