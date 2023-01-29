Украина стала самой заминированной страной в мире – Sky News

Представитель неправительственной организации Mines Advisory Group (MAG) Екатерина Темплтон охарактеризовала минирование Украины как "действительно масштабное". По ее оценке, масштабы минирования в Украине невозможно сравнить даже с Афганистаном и Сирией.

Отмечается, что при контрнаступлении и деоккупации территорий украинские военные выявляли противотанковые и противопехотные мины, мины-ловушки, мины-растяжки, кассетные боеприпасы, большое количество неразорвавшихся снарядов и тому подобное. По данным Human Rights Watch, российские военные применяли в Харьковской области в том числе запрещенные противопехотные мины.

Темплтон отметила, что "все, что вы только могли себе представить [в смысле загрязнения территории минами и взрывоопасными предметами], вы увидите в Украине"

Помимо того, что мины непосредственно приводят к травмам и смерти, они могут сделать участки земли недоступными или более опасными на многие годы. От этого страдает сельскохозяйственное производство, пишет Sky News. По приведенной оценке экспертов, полное разминирование Украины займет "многие годы".

По подсчетам MAG, которые приводит телеканал, с 24 февраля 2022 года по 10 января 2023 года в Украине от мин пострадали по меньшей мере 611 человек. А с 2014-го по 2020 год было зафиксировано 1190 подобных инцидентов.