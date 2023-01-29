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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина стала самой заминированной страной в мире – Sky News

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Разминирование Украины после окончания развязанной Россией войны займет годы, считают эксперты
Разминирование Украины после окончания развязанной Россией войны займет годы, считают эксперты
Фото: КМДА / Telegram

Украина является наиболее заминированной страной в мире на сегодняшний день. Из-за развязанной Россией войны, которая в отдельных регионах продолжается уже более восьми с половиной лет, в стране заминировано более 40% территорий, сообщает 29 января британский телеканал Sky News со ссылкой на экспертов.

Представитель неправительственной организации Mines Advisory Group (MAG) Екатерина Темплтон охарактеризовала минирование Украины как "действительно масштабное". По ее оценке, масштабы минирования в Украине невозможно сравнить даже с Афганистаном и Сирией.

Отмечается, что при контрнаступлении и деоккупации территорий украинские военные выявляли противотанковые и противопехотные мины, мины-ловушки, мины-растяжки, кассетные боеприпасы, большое количество неразорвавшихся снарядов и тому подобное. По данным Human Rights Watch, российские военные применяли в Харьковской области в том числе запрещенные противопехотные мины.

Темплтон отметила, что "все, что вы только могли себе представить [в смысле загрязнения территории минами и взрывоопасными предметами], вы увидите в Украине"

Помимо того, что мины непосредственно приводят к травмам и смерти, они могут сделать участки земли недоступными или более опасными на многие годы. От этого страдает сельскохозяйственное производство, пишет Sky News. По приведенной оценке экспертов, полное разминирование Украины займет "многие годы".

По подсчетам MAG, которые приводит телеканал, с 24 февраля 2022 года по 10 января 2023 года в Украине от мин пострадали по меньшей мере 611 человек. А с 2014-го по 2020 год было зафиксировано 1190 подобных инцидентов.

Контекст:

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел. В МВД Украины оценивают стоимость этого процесса в десятки миллиардов долларов.

Из всех украинских регионов российские оккупанты больше всего заминировали Херсонскую область, сообщил 26 ноября глава Нацполиции Игорь Клименко.

Развязанная Россией война привела к созданию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 января.

10 января в Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.

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