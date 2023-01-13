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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ВСУ назвали самые загрязненные минами районы Киевской области

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Значительная часть территорий загрязнена взрывоопасными предметами
Значительная часть территорий загрязнена взрывоопасными предметами
Фото: Олександр Павлюк / Сухопутні війська / Telegram

Мероприятия по разминированию в Киевской области продолжаются, однако опасность, которую оставили после себя оккупанты, не исчезла. Об этом заявил начальник штаба – заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк 13 января в Telegram.

В результате боевых действий было загрязнено около 40% территории Киевской области. С февраля 2022 года силы обороны проверили 36,461 га территории и обезвредили 205 684 взрывоопасных предмета, говорится в сообщении.

"Противник пренебрегает какими-либо нормами международного гуманитарного права: ни Женевская, ни Оттавская конвенции им не ратифицированы. При мерах по разминированию силам обороны нередко грозит чрезвычайная опасность", – написал Павлюк.

По его словам, оккупанты используют запрещенные виды мин, закладывают их в сочетании с другими видами боеприпасов, устанавливают "мины-сюрпризы", неизвлекаемые и неуправляемые мины.

В Киевской области наиболее загрязнены взрывоопасными предметами территории в пределах Бучанского, Броварского и Вышгородского районов, говорится в сообщении.

В первую очередь проверка территории и обезвреживание взрывоопасных предметов происходит на наиболее опасных для гражданского населения участках: вдоль путей, линий электропередач и железнодорожных путей. Однако определенные участки местности до сих пор могут представлять угрозу, такие как лесные массивы, прибрежные территории, обочины дорог, подчеркнул Павлюк.

Контекст:

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.

В результате боевых действий в Украине заминировано 30% территории, по масштабам это как два государства Австрия. Об этом 18 ноября заявил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук.

Из всех украинских регионов российские оккупанты больше всего заминировали Херсонскую область, сообщил 26 ноября глава Нацполиции Игорь Клименко.

Развязанная Россией война привела к созданию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 января.

Теги: Киевская область, минирование, война России против Украины, разминирование, мины, Сухопутные войска Украины, Александр Павлюк
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