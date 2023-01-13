В ВСУ назвали самые загрязненные минами районы Киевской области

В результате боевых действий было загрязнено около 40% территории Киевской области. С февраля 2022 года силы обороны проверили 36,461 га территории и обезвредили 205 684 взрывоопасных предмета, говорится в сообщении.

"Противник пренебрегает какими-либо нормами международного гуманитарного права: ни Женевская, ни Оттавская конвенции им не ратифицированы. При мерах по разминированию силам обороны нередко грозит чрезвычайная опасность", – написал Павлюк.

По его словам, оккупанты используют запрещенные виды мин, закладывают их в сочетании с другими видами боеприпасов, устанавливают "мины-сюрпризы", неизвлекаемые и неуправляемые мины.

В Киевской области наиболее загрязнены взрывоопасными предметами территории в пределах Бучанского, Броварского и Вышгородского районов, говорится в сообщении.

В первую очередь проверка территории и обезвреживание взрывоопасных предметов происходит на наиболее опасных для гражданского населения участках: вдоль путей, линий электропередач и железнодорожных путей. Однако определенные участки местности до сих пор могут представлять угрозу, такие как лесные массивы, прибрежные территории, обочины дорог, подчеркнул Павлюк.