Каждый день специалисты ликвидируют более тысячи боеприпасов – ГСЧС

По его словам, пиротехники в первую очередь разминируют линии электропередач, чтобы энергетики могли поддерживать энергосистему Украины.
"Они рискуют своей жизнью ради того, чтобы украинцы скорее вернулись на освобожденные территории домой", – заявил Крук.
Он отметил, что с начала войны пиротехнические подразделения обнаружили, изъяли и обезвредили более 316 тысяч боеприпасов.
Глава ГСЧС призвал не пренебрегать правилами минной безопасности и при обнаружении взрывоопасных предметов обращаться к специалистам.
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.
В результате боевых действий в Украине заминировано 30% территории, по масштабам это как два государства Австрия. Об этом 18 ноября заявил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук.
Из всех украинских регионов российские оккупанты больше всего заминировали Херсонскую область, сообщил 26 ноября глава Нацполиции Игорь Клименко.
Развязанная Россией война привела к созданию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 января.