Каждый день специалисты ликвидируют более тысячи боеприпасов – ГСЧС

Глава ГСЧС рассказал о количестве обезвреженных боеприпасов с начала полномасштабной войны Фото: ДСНС України / Telegram

По его словам, пиротехники в первую очередь разминируют линии электропередач, чтобы энергетики могли поддерживать энергосистему Украины.

"Они рискуют своей жизнью ради того, чтобы украинцы скорее вернулись на освобожденные территории домой", – заявил Крук.

Он отметил, что с начала войны пиротехнические подразделения обнаружили, изъяли и обезвредили более 316 тысяч боеприпасов.

Глава ГСЧС призвал не пренебрегать правилами минной безопасности и при обнаружении взрывоопасных предметов обращаться к специалистам.