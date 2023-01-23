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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Каждый день специалисты ликвидируют более тысячи боеприпасов – ГСЧС

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Глава ГСЧС рассказал о количестве обезвреженных боеприпасов с начала полномасштабной войны
Глава ГСЧС рассказал о количестве обезвреженных боеприпасов с начала полномасштабной войны
Фото: ДСНС України / Telegram

Специалисты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям ежедневно обезвреживают более тысячи взрывоопасных предметов, рассказал глава ГСЧС Сергей Крук. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС 23 января в Telegram.

По его словам, пиротехники в первую очередь разминируют линии электропередач, чтобы энергетики могли поддерживать энергосистему Украины.

"Они рискуют своей жизнью ради того, чтобы украинцы скорее вернулись на освобожденные территории домой", – заявил Крук.

Он отметил, что с начала войны пиротехнические подразделения обнаружили, изъяли и обезвредили более 316 тысяч боеприпасов.

Глава ГСЧС призвал не пренебрегать правилами минной безопасности и при обнаружении взрывоопасных предметов обращаться к специалистам.

Контекст:

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.

В результате боевых действий в Украине заминировано 30% территории, по масштабам это как два государства Австрия. Об этом 18 ноября заявил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук.

Из всех украинских регионов российские оккупанты больше всего заминировали Херсонскую область, сообщил 26 ноября глава Нацполиции Игорь Клименко.

Развязанная Россией война привела к созданию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 января.

Теги: ГСЧС, боеприпасы, минирование, война России против Украины, разминирование, мины
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