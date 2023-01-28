В Одесской ОВА предупредили об усилении минной опасности из-за шторма в Черном море

"Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивки к берегу, а также их дрейфования вдоль побережья. Берегите себя и родных! Не нарушайте соответствующие распоряжения ОВА и военного командования", – подчеркнул Братчук.

Контекст:

19 марта прошлого года главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщал, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

Якорные мины, установленные российскими оккупантами в море, регулярно прибивает к побережью Одесской области. В результате их детонирования у пляжей получают ранения и гибнут гражданские. Дрейфующие мины неоднократно обезвреживали украинские военные. Пляжи в Одессе и всей Одесской области в прошлом году посещать запретили, сообщали в Одесской ОВА.