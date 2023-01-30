В Киевской области проводятся учения саперов, ОВА предупреждает о взрывах

"В Вышгородском районе сегодня, 30 января, проводятся учения саперов. Пиротехники будут отрабатывать навыки извлечения и ликвидации взрывоопасных предметов. В связи с этим в некоторых общинах области слышны звуки взрывов", – говорится в сообщении.

В ОВА призвали сохранять спокойствие.

Контекст:

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел. В МВД Украины оценивают стоимость этого процесса в десятки миллиардов долларов.

Развязанная Россией война привела к созданию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 января.

10 января в Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.

Каждый день специалисты ликвидируют более тысячи боеприпасов, отмечают в ГСЧС.