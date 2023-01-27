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КИЕВ

В КГВА предупредили, что в пригороде Киева работают саперы, будут раздаваться звуки взрывов

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Сегодня в Бучанском районе Киевской области будут ликвидировать взрывоопасные предметы
Сегодня в Бучанском районе Киевской области будут ликвидировать взрывоопасные предметы
Фото: КМВА (Київська міська військова адміністрація) / Telegram

Жители Киева и пригорода столицы сегодня могут слышать звуки взрывов. Об этом 27 января предупредила пресс-служба Киевской городской военной администрации.

"В пригороде Киева будут раздаваться звуки взрывов. Не паникуйте! Это работают наши саперы", – говорится в сообщении.

Как уточнили в администрации, сегодня в Бучанском районе Киевской области будут ликвидировать взрывоопасные предметы.

"Сохраняйте спокойствие! В случае воздушной тревоги направляйтесь в укрытие!" – добавили в КГВА.

Корреспонденты издания "ГОРДОН" сообщают, что как минимум два мощных взрыва были слышны, в частности, в Деснянском районе Киева.

Контекст:

По данным ГСЧС Украины на 27 января, пиротехники с начала полномасштабного российского вторжения обследовали около 78,8 тыс. га и уничтожили более 317,7 тыс. взрывоопасных предметов.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Киев, Киевская область, саперы, взрывы, мины
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