В КГВА предупредили, что в пригороде Киева работают саперы, будут раздаваться звуки взрывов

Сегодня в Бучанском районе Киевской области будут ликвидировать взрывоопасные предметы Фото: КМВА (Київська міська військова адміністрація) / Telegram

"В пригороде Киева будут раздаваться звуки взрывов. Не паникуйте! Это работают наши саперы", – говорится в сообщении.

Как уточнили в администрации, сегодня в Бучанском районе Киевской области будут ликвидировать взрывоопасные предметы.

"Сохраняйте спокойствие! В случае воздушной тревоги направляйтесь в укрытие!" – добавили в КГВА.

Корреспонденты издания "ГОРДОН" сообщают, что как минимум два мощных взрыва были слышны, в частности, в Деснянском районе Киева.