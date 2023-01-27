В КГВА предупредили, что в пригороде Киева работают саперы, будут раздаваться звуки взрывов

"В пригороде Киева будут раздаваться звуки взрывов. Не паникуйте! Это работают наши саперы", – говорится в сообщении.
Как уточнили в администрации, сегодня в Бучанском районе Киевской области будут ликвидировать взрывоопасные предметы.
"Сохраняйте спокойствие! В случае воздушной тревоги направляйтесь в укрытие!" – добавили в КГВА.
Корреспонденты издания "ГОРДОН" сообщают, что как минимум два мощных взрыва были слышны, в частности, в Деснянском районе Киева.
По данным ГСЧС Украины на 27 января, пиротехники с начала полномасштабного российского вторжения обследовали около 78,8 тыс. га и уничтожили более 317,7 тыс. взрывоопасных предметов.