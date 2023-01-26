В Харькове нашли вмерзшую в землю неразорвавшуюся кассету от "Урагана". Саперы взорвали ее на месте

"Кассета вмерзла в землю и вывезти ее из города для обезвреживания невозможно. Поэтому в ГСЧС приняли решение подрывать кассету на месте обнаружения", – написал Терехов.

Он также призвал жителей Харькова быть как можно более осмотрительными.

"Кто знает, сколько еще подобных подарков "русского мира" в наших дворах", – заметил Терехов.

В управлении ГСЧС в Харьковской области уточнили, что найденный кассетный боеприпас – от реактивной системы залпового огня "Ураган".

Спасатели рассказали, что жители микрорайона проявили бдительность и, заметив подозрительный предмет, сразу позвонили в службу спасения.

"Оказалось, что это неразорвавшаяся кассета РСЗО "Ураган", которая вмерзла в землю перед жилой девятиэтажкой. Саперам ГСЧС вместе со взрывотехниками Нацполиции пришлось уничтожать взрывоопасный предмет на месте. Они приняли меры, чтобы минимизировать разлет осколков при взрыве, и уничтожили боеприпас путем подрыва", – говорится в сообщении.

Спасатели также опубликовали видео подрыва.

В ГСЧС подчеркнули, что в случае обнаружения любого опасного предмета нужно немедленно сообщить по номеру 101 или 112. На опасную находку могут наткнуться дети или пожилые люди.

"Разминированием и обезвреживанием взрывоопасных предметов занимаются только подготовленные специалисты-саперы", – добавили в ГСЧС.