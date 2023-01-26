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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харькове нашли вмерзшую в землю неразорвавшуюся кассету от "Урагана". Саперы взорвали ее на месте

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Боеприпас пришлось подрывать прямо возле девятиэтажки
Боеприпас пришлось подрывать прямо возле девятиэтажки
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

В одном из наиболее пострадавших от вражеских обстрелов микрорайонов Харькова, на Северной Салтовке, 26 января обнаружили неразорвавшуюся вражескую кассету. Об этом сообщил в Telegram мэр города Игорь Терехов.

"Кассета вмерзла в землю и вывезти ее из города для обезвреживания невозможно. Поэтому в ГСЧС приняли решение подрывать кассету на месте обнаружения", – написал Терехов.

Он также призвал жителей Харькова быть как можно более осмотрительными.

"Кто знает, сколько еще подобных подарков "русского мира" в наших дворах", – заметил Терехов.

В управлении ГСЧС в Харьковской области уточнили, что найденный кассетный боеприпас – от реактивной системы залпового огня "Ураган".

Спасатели рассказали, что жители микрорайона проявили бдительность и, заметив подозрительный предмет, сразу позвонили в службу спасения.

"Оказалось, что это неразорвавшаяся кассета РСЗО "Ураган", которая вмерзла в землю перед жилой девятиэтажкой. Саперам ГСЧС вместе со взрывотехниками Нацполиции пришлось уничтожать взрывоопасный предмет на месте. Они приняли меры, чтобы минимизировать разлет осколков при взрыве, и уничтожили боеприпас путем подрыва", – говорится в сообщении.

Спасатели также опубликовали видео подрыва.

https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV/videos/566744768425855/

В ГСЧС подчеркнули, что в случае обнаружения любого опасного предмета нужно немедленно сообщить по номеру 101 или 112. На опасную находку могут наткнуться дети или пожилые люди.

"Разминированием и обезвреживанием взрывоопасных предметов занимаются только подготовленные специалисты-саперы", – добавили в ГСЧС.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отмечали в ОВА. 8 декабря глава ОВА Олег Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты в Харьковской области.

По информации Терехова, в Харькове более 4,5 тыс. домов повреждены, 500 из них не подлежат восстановлению.

Теги: Харьков, ГСЧС, саперы, боеприпасы, РСЗО, кассетные бомбы, РСЗО Ураган, Игорь Терехов, война России против Украины, разминирование
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