В Харькове нашли вмерзшую в землю неразорвавшуюся кассету от "Урагана". Саперы взорвали ее на месте

"Кассета вмерзла в землю и вывезти ее из города для обезвреживания невозможно. Поэтому в ГСЧС приняли решение подрывать кассету на месте обнаружения", – написал Терехов.
Он также призвал жителей Харькова быть как можно более осмотрительными.
"Кто знает, сколько еще подобных подарков "русского мира" в наших дворах", – заметил Терехов.
В управлении ГСЧС в Харьковской области уточнили, что найденный кассетный боеприпас – от реактивной системы залпового огня "Ураган".
Спасатели рассказали, что жители микрорайона проявили бдительность и, заметив подозрительный предмет, сразу позвонили в службу спасения.
"Оказалось, что это неразорвавшаяся кассета РСЗО "Ураган", которая вмерзла в землю перед жилой девятиэтажкой. Саперам ГСЧС вместе со взрывотехниками Нацполиции пришлось уничтожать взрывоопасный предмет на месте. Они приняли меры, чтобы минимизировать разлет осколков при взрыве, и уничтожили боеприпас путем подрыва", – говорится в сообщении.
Спасатели также опубликовали видео подрыва.
В ГСЧС подчеркнули, что в случае обнаружения любого опасного предмета нужно немедленно сообщить по номеру 101 или 112. На опасную находку могут наткнуться дети или пожилые люди.
"Разминированием и обезвреживанием взрывоопасных предметов занимаются только подготовленные специалисты-саперы", – добавили в ГСЧС.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отмечали в ОВА. 8 декабря глава ОВА Олег Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты в Харьковской области.
По информации Терехова, в Харькове более 4,5 тыс. домов повреждены, 500 из них не подлежат восстановлению.