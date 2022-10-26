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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киевской области 26 октября будут работать саперы, Киевская ОВА предупреждает о вероятности взрывов

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Саперы будут уничтожать взрывоопасные предметы
Саперы будут уничтожать взрывоопасные предметы
Фото: EPA

В Киевской области 26 октября проводятся работы по обнаружению и уничтожению взрывоопасных предметов. Жители нескольких районов могут слышать взрывы, предупреждает Киевская областная военная администрация в Telegram.

Саперы будут уничтожать взрывоопасные предметы в Бучанском, Вышгородском и Белоцерковском районах.

Кроме того, в Броварском районе запланированы мероприятия по обследованию водных акваторий.

В связи с этим жители могут слышать звуки взрывов, всех призывают сохранять спокойствие.

Контекст:

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел. Первичное разминирование деоккупированных территорий Украины (без лесополос, полей, водоемов) продлится год, заявили в МВД 7 сентября.

С начала полномасштабного вторжения России, по данным ГСЧС на 23 октября, пиротехники очистили более 70 тыс. км² и обезвредили более 245 тыс. разного рода взрывоопасных предметов. Нужно проверить еще порядка 170 тыс. км².

Теги: Киевская область, саперы, война России против Украины, разминирование
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