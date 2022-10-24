В лесу под Киевом нашли тело еще одной жертвы оккупантов – полиция

Тело убитого агрессорами мирного жителя обнаружили вблизи поселка Немешаево. Останки обнаружили в лесу местные жители. В ходе осмотра тела полицейские установили, что мужчина погиб именно во время оккупации Бучанского района.

Рост мужчины – около 190 см, размер ноги – 43. Одет был в синюю куртку, синие джинсы, черные туфли и темное белье. В нагрудном кармане куртки погибшего нашли православный крестик.

Тело мужчины находилось неподалеку от ямы, где несколько дней назад полицейские Киевской области уже обнаруживали убитого оккупантами человека.