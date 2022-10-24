В лесу под Киевом нашли тело еще одной жертвы оккупантов – полиция

Тело убитого агрессорами мирного жителя обнаружили вблизи поселка Немешаево. Останки обнаружили в лесу местные жители. В ходе осмотра тела полицейские установили, что мужчина погиб именно во время оккупации Бучанского района.
Рост мужчины – около 190 см, размер ноги – 43. Одет был в синюю куртку, синие джинсы, черные туфли и темное белье. В нагрудном кармане куртки погибшего нашли православный крестик.
Тело мужчины находилось неподалеку от ямы, где несколько дней назад полицейские Киевской области уже обнаруживали убитого оккупантами человека.
Российские военные оккупировали часть Киевской области в начале полномасштабного вторжения в Украину в конце февраля.
После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдено множество убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Известно о минимум 1365 погибших мирных жителях.