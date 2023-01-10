Саперы минируют территории, где могут пройти танки, на севере Киевской области

"Подразделениями группировки сил и средств обороны Киева наращиваются не только рубежи обороны, но и система инженерных заграждений на севере Киевской области", – написал он.

По его словам, минироваться могут дороги, лесные полосы, линии электропередач и так далее.

Павлюк пояснил, что минирование участков местности проводится, чтобы не допустить быстрого вклинивания российских оккупантов в боевые порядки украинских подразделений и не дать им нанести удары силами артиллерии.

"Саперы выполняют поставленные боевые задания в любое время года или суток, при любых погодных условиях", – добавил он.