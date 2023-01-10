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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Саперы минируют территории, где могут пройти танки, на севере Киевской области

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Фото: Олександр Павлюк / Сухопутні війська / Telegram

На севере Киевской области инженерно-саперные подразделения проводят минирование танкодоступных участков местности и путей возможного продвижения противника. Об этом сообщил начальник штаба – заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк 10 января в Telegram.

"Подразделениями группировки сил и средств обороны Киева наращиваются не только рубежи обороны, но и система инженерных заграждений на севере Киевской области", – написал он.

По его словам, минироваться могут дороги, лесные полосы, линии электропередач и так далее. 

Павлюк пояснил, что минирование участков местности проводится, чтобы не допустить быстрого вклинивания российских оккупантов в боевые порядки украинских подразделений и не дать им нанести удары силами артиллерии.

"Саперы выполняют поставленные боевые задания в любое время года или суток, при любых погодных условиях", – добавил он.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

После масштабного вторжения в Украину в 2022 году российские войска оккупировали часть Киевской области. Колонны бронетехники и воздушный десант российской армии с целью оцепить Киев захватили населенные пункты столичного региона, где нанесли значительные разрушения жилья, инфраструктуры и совершили массовые военные преступления против гражданского населения: мародерство, физическое насилие, похищение и убийство людей.

2 апреля стало известно, что вся область освобождена от российских оккупантов.

Теги: Киевская область, оборона, саперы, минирование, артиллерия, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, Александр Павлюк
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