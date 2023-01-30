Количество раненых после обстрелов Херсона 29 января возросло до 10, сегодня обстрелы продолжаются

В числе прочего оккупанты в очередной раз обстреляли больницу в Херсоне Фото: Юрій Соболевський / Telegram

"Обновилась информация о пострадавших после вчерашних ударов по городу: стало известно, что ранения разной степени тяжести получили 10 человек, трое – погибли", – говорится в сообщении.

Сегодня, 30 января, российские войска уже совершили два обстрела Херсона, отметили в горсовете.

"Был разрушен гараж, повреждены жилые дома, автомобиль и линия электропередачи. Погибших и пострадавших нет", – сказано в сообщении.

29 января российские оккупанты несколько раз обстреляли Херсон. Первоначально было известно об одной погибшей и двух раненых, впоследствии число жертв возросло до трех, количество раненых уточнялось. В результате атак была повреждена областная больница, а также 16 единиц техники, в том числе эвакуационный транспорт.