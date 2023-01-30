Количество пострадавших из-за обстрела Херсона увеличилось до восьми человек – горсовет

До этого было известно о шести пострадавших. Всего в результате атаки по городу погибло три человека.
"Восемь человек получили различные травмы: один человек – тяжелораненый, у других – повреждения средней степени тяжести. Всем раненым гражданам оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении.
29 января российские оккупанты несколько раз обстреляли Херсон Первоначально было известно об одной погибшей и двух раненых, впоследствии число жертв возросло до трех, количество раненых уточнялось.
В результате атак была повреждена областная больница, 16 единиц техники, в том числе эвакуационный транспорт. Всего по состоянию на 14.00 было совершено семь обстрелов с попаданиями в больницу, автостанцию, школьную площадку.