Количество пострадавших из-за обстрела Херсона увеличилось до восьми человек – горсовет

До этого было известно о шести пострадавших. Всего в результате атаки по городу погибло три человека.

"Восемь человек получили различные травмы: один человек – тяжелораненый, у других – повреждения средней степени тяжести. Всем раненым гражданам оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении.