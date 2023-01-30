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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Количество пострадавших из-за обстрела Херсона увеличилось до восьми человек – горсовет

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В результате серии обстрелов 29 января была повреждена областная больница
В результате серии обстрелов 29 января была повреждена областная больница
Фото: Юрій Соболевський / Telegram

Число раненых из-за обстрела Херсона 29 января выросло до восьми. Об этом городской совет 30 января сообщил в Facebook.

До этого было известно о шести пострадавших. Всего в результате атаки по городу погибло три человека.

"Восемь человек получили различные травмы: один человек – тяжелораненый, у других – повреждения средней степени тяжести. Всем раненым гражданам оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/khersoncouncil/posts/pfbid022aidNLE39QXmdXSSuqw3Yk9vMyr9XF87nLowp5287HHpH9XUESMRDAKaGiKPaDJyl

Контекст:

29 января российские оккупанты несколько раз обстреляли Херсон  Первоначально было известно об одной погибшей и двух раненых, впоследствии число жертв возросло до трех, количество раненых уточнялось.

В результате атак была повреждена областная больница, 16 единиц техники, в том числе эвакуационный транспорт. Всего по состоянию на 14.00 было совершено семь обстрелов с попаданиями в больницу, автостанцию, школьную площадку. 

Теги: Херсон, Херсонская область, раненые, обстрелы, война России против Украины
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