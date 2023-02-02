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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты разрушили детсад в Херсонской области – ОВА

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Из-за российской атаки частично разрушен второй этаж детсада, отметили в Херсонской ОВА
Из-за российской атаки частично разрушен второй этаж детсада, отметили в Херсонской ОВА
Фото: Херсонська обласна державна адміністрація / Facebook

Российские оккупационные войска 2 февраля из артиллерии обстреляли детсад в Бериславском районе Херсонской области.

Об этом сообщается в Facebook областной государственной (военной) администрации (ОВА).

"Армия РФ разрушила еще одно образовательное учреждение в Херсонской области. Сегодня под прицелом вражеской артиллерии оказался детский сад в Золотой Балке Бериславского района, – говорится в сообщении. – Из-за вражеской атаки здание получило серьезные разрушения – повреждена крыша, выбиты окна и частично разрушен второй этаж детсада".

В результате обстрела оккупантами люди не пострадали, отметили в ОВА.

https://www.facebook.com/khoda.gov.ua/posts/pfbid02bSYdsGJZKfHS9XKZRzQEEPMyadNNsTg3L1zyPP1fKuDGDZoF7AENbDM3wEELm9xBl

Контекст:

В ноябре 2022 года Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.

Осенью, после деоккупации правобережья Херсонской области (включая облцентр), россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Излюбленными целями России в ходе широкомасштабной агрессии против Украины стали школы, больницы, университеты, а также их персонал, учащиеся и пациенты, заявил 11 января 2023 года министр обороны Алексей Резников.

Теги: Россия, Украина, Херсонская область, Херсонская ОГА, армия РФ, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, разрушения, детский сад, российские оккупанты, Берислав
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