Российские оккупанты разрушили детсад в Херсонской области – ОВА

Из-за российской атаки частично разрушен второй этаж детсада, отметили в Херсонской ОВА Фото: Херсонська обласна державна адміністрація / Facebook

Об этом сообщается в Facebook областной государственной (военной) администрации (ОВА).

"Армия РФ разрушила еще одно образовательное учреждение в Херсонской области. Сегодня под прицелом вражеской артиллерии оказался детский сад в Золотой Балке Бериславского района, – говорится в сообщении. – Из-за вражеской атаки здание получило серьезные разрушения – повреждена крыша, выбиты окна и частично разрушен второй этаж детсада".

В результате обстрела оккупантами люди не пострадали, отметили в ОВА.