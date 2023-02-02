Российские оккупанты разрушили детсад в Херсонской области – ОВА

Об этом сообщается в Facebook областной государственной (военной) администрации (ОВА).
"Армия РФ разрушила еще одно образовательное учреждение в Херсонской области. Сегодня под прицелом вражеской артиллерии оказался детский сад в Золотой Балке Бериславского района, – говорится в сообщении. – Из-за вражеской атаки здание получило серьезные разрушения – повреждена крыша, выбиты окна и частично разрушен второй этаж детсада".
В результате обстрела оккупантами люди не пострадали, отметили в ОВА.
В ноябре 2022 года Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.
Осенью, после деоккупации правобережья Херсонской области (включая облцентр), россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.
Излюбленными целями России в ходе широкомасштабной агрессии против Украины стали школы, больницы, университеты, а также их персонал, учащиеся и пациенты, заявил 11 января 2023 года министр обороны Алексей Резников.