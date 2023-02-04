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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате российских обстрелов в Донецкой области 3 февраля погибло два человека. 14 получили ранения – ОВА

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В результате российских обстрелов 3 февраля есть разрушения
В результате российских обстрелов 3 февраля есть разрушения
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты 3 февраля продолжили обстреливать Донецкую область, есть раненые и погибшие. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram 4 февраля.

"Накануне ночью россияне нанесли еще два ракетных удара по окрестностям Краматорска – повреждены хозяйственные постройки, без жертв. На волновахском направлении под обстрелами Угледар и Новоукраинка, никто не пострадал", – говорится в сообщении.

На донецком направлении три человека ранены в Кураховке, повреждены восемь домов. Утром оккупанты обстреляли из артиллерии Авдеевку, пострадавших нет.

"На горловском направлении один человек погиб и семь ранены в Торецке. В городе повреждены 34 дома, два детсада, амбулатория, библиотека, ЦНАП, дом культуры, редакция газеты и здание "Укрпошти". Еще три человека ранены в Бахмуте – повреждены многоэтажка и админздание. Интенсивные обстрелы продолжаются в Парасковиевке Соледарской общины – многочисленные повреждения. На лисичанском направлении зафиксировано около 20 обстрелов Торского и Заречного Лиманской общины", – написал Кириленко.

Всего за сутки 3 февраля в области погибло двое жителей Донецкой области – в Торецке и Бахмуте, сообщал Кириленко. Еще 14 человек получили ранения. 

С начала российского вторжения погибло 1346 мирных жителей области, еще 2983 пострадали. При этом нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, отметил Кириленко.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Власти Донецкой области постоянно призывают мирных жителей региона эвакуироваться: оставаться в нем опасно. Бахмут, по информации ОВА на начало января, разрушен более чем на 60%, Авдеевка "уже фактически уничтожена до основания", подчеркивал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. 

1 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Донецкая область, обстрелы, война России против Украины, Павел Кириленко
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