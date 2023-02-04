В результате российских обстрелов в Донецкой области 3 февраля погибло два человека. 14 получили ранения – ОВА

"Накануне ночью россияне нанесли еще два ракетных удара по окрестностям Краматорска – повреждены хозяйственные постройки, без жертв. На волновахском направлении под обстрелами Угледар и Новоукраинка, никто не пострадал", – говорится в сообщении.
На донецком направлении три человека ранены в Кураховке, повреждены восемь домов. Утром оккупанты обстреляли из артиллерии Авдеевку, пострадавших нет.
"На горловском направлении один человек погиб и семь ранены в Торецке. В городе повреждены 34 дома, два детсада, амбулатория, библиотека, ЦНАП, дом культуры, редакция газеты и здание "Укрпошти". Еще три человека ранены в Бахмуте – повреждены многоэтажка и админздание. Интенсивные обстрелы продолжаются в Парасковиевке Соледарской общины – многочисленные повреждения. На лисичанском направлении зафиксировано около 20 обстрелов Торского и Заречного Лиманской общины", – написал Кириленко.
Всего за сутки 3 февраля в области погибло двое жителей Донецкой области – в Торецке и Бахмуте, сообщал Кириленко. Еще 14 человек получили ранения.
С начала российского вторжения погибло 1346 мирных жителей области, еще 2983 пострадали. При этом нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, отметил Кириленко.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
Власти Донецкой области постоянно призывают мирных жителей региона эвакуироваться: оставаться в нем опасно. Бахмут, по информации ОВА на начало января, разрушен более чем на 60%, Авдеевка "уже фактически уничтожена до основания", подчеркивал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
1 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.