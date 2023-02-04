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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты пытаются наступать на пяти направлениях на востоке Украины – Генштаб ВСУ

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В ВСУ рассказали о ситуации на фронте
В ВСУ рассказали о ситуации на фронте
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты перегруппировывают силы и пытаются наступать на восточном фронте. Об этом проинформировал 4 февраля в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Противник проводит перегруппировку на отдельных направлениях. Основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действи на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях", – говорится в сообщении.

В Генштабе рассказали, что на указанных направлениях, а также на северском, слобожанском, запорожском и херсонском направлениях противник вел обстрелы из разных видов вооружения: танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях обстановка остается неизменной, противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах, однако наступательных группировок оккупантов не обнаружено", – подчеркнули в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0MueyRcqn5VUaTqWyeeTtycaQDPoQKWGZXLhSFhtekkPMP2EWHgP6egP47GE8yPe5l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут в январе – феврале 2023 года на Донбассе.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Донбасс, Генштаб ВСУ, вооружение, Лиман, Авдеевка, артиллерия, Купянск, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, миномет, российские оккупанты
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