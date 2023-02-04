Оккупанты пытаются наступать на пяти направлениях на востоке Украины – Генштаб ВСУ

"Противник проводит перегруппировку на отдельных направлениях. Основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действи на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях", – говорится в сообщении.
В Генштабе рассказали, что на указанных направлениях, а также на северском, слобожанском, запорожском и херсонском направлениях противник вел обстрелы из разных видов вооружения: танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.
На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях обстановка остается неизменной, противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах, однако наступательных группировок оккупантов не обнаружено", – подчеркнули в ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут в январе – феврале 2023 года на Донбассе.