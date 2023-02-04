Оккупанты пытаются наступать на пяти направлениях на востоке Украины – Генштаб ВСУ

В ВСУ рассказали о ситуации на фронте Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Противник проводит перегруппировку на отдельных направлениях. Основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действи на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях", – говорится в сообщении.

В Генштабе рассказали, что на указанных направлениях, а также на северском, слобожанском, запорожском и херсонском направлениях противник вел обстрелы из разных видов вооружения: танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях обстановка остается неизменной, противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах, однако наступательных группировок оккупантов не обнаружено", – подчеркнули в ВСУ.

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