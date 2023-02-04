Силы обороны Украины за сутки уничтожили пункт управления армии РФ и огнеметную систему "Солнцепек" – Генштаб ВСУ

По данным ВСУ, ликвидировано четыре беспилотных летательных аппарата противника типа "Орлан-10". Кроме того, украинские ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы армии РФ и одну тяжелую огнеметную систему "Солнцепек".

"Противник начал меры по эвакуации населения с временно оккупированных территорий. По имеющейся информации, к выезду готовят коллаборантов с семьями в Троицком районе Луганской области", – говорится в сообщении Генштаба.

