Силы обороны Украины за сутки уничтожили пункт управления армии РФ и огнеметную систему "Солнцепек" – Генштаб ВСУ

По данным ВСУ, ликвидировано четыре беспилотных летательных аппарата противника типа "Орлан-10". Кроме того, украинские ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы армии РФ и одну тяжелую огнеметную систему "Солнцепек".
"Противник начал меры по эвакуации населения с временно оккупированных территорий. По имеющейся информации, к выезду готовят коллаборантов с семьями в Троицком районе Луганской области", – говорится в сообщении Генштаба.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.
Согласно данным Генштаба ВСУ на 2 февраля, РФ наступает на четырех направлениях (лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском) и несет большие потери.