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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ отразили атаки оккупантов в районе девяти населенных пунктов 4 февраля – Генштаб

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ВСУ отбили атаки оккупантов в Донецкой и Луганской областях
ВСУ отбили атаки оккупантов в Донецкой и Луганской областях
Фото: EPA

Силы обороны Украины за сутки 4 февраля отразили атаки российских оккупантов в районе девяти населенных пунктов. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 5 февраля.

Речь идет о Кременной и Шипиловке Луганской области, а также о Верхнекаменском, Благодатном, Красной Горе, Парасковеевке, Бахмуте, Ивановском и Клищиевке Донецкой области.

"Российская Федерация сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях", – говорится в сообщении.

В то же время на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок оккупантов не обнаружено, отметили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02VBXsjJUzwSb7kXo1BaSPtD4oKnvvLeozuwCKepis3dw1wY71tUFBzibt1HNceZ8Rl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут в январе – феврале 2023 года на Донбассе.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, война России против Украины
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