ВСУ отразили атаки оккупантов в районе девяти населенных пунктов 4 февраля – Генштаб

ВСУ отбили атаки оккупантов в Донецкой и Луганской областях Фото: EPA

Речь идет о Кременной и Шипиловке Луганской области, а также о Верхнекаменском, Благодатном, Красной Горе, Парасковеевке, Бахмуте, Ивановском и Клищиевке Донецкой области.

"Российская Федерация сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях", – говорится в сообщении.

В то же время на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок оккупантов не обнаружено, отметили в Генштабе.