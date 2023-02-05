ВСУ отразили атаки оккупантов в районе девяти населенных пунктов 4 февраля – Генштаб

Речь идет о Кременной и Шипиловке Луганской области, а также о Верхнекаменском, Благодатном, Красной Горе, Парасковеевке, Бахмуте, Ивановском и Клищиевке Донецкой области.
"Российская Федерация сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях", – говорится в сообщении.
В то же время на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок оккупантов не обнаружено, отметили в Генштабе.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут в январе – феврале 2023 года на Донбассе.