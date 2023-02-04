Россияне вербуют на войну против Украины женщин из колоний на оккупированной территории – Генштаб ВСУ

"Чтобы восполнить потери в живой силе, противник пытается привлечь к участию в боевых действиях осужденных женщин. В течение недели оккупанты завербовали около 50 человек из женской исправительной колонии города Снежное временно оккупированной территории Донецкой области", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ, завербованных украинок направили на территорию Российской Федерации для прохождения подготовки.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 4 февраля 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 130 590 человек личного состава.
На войну против Украины оккупанты (в частности, частная военная компания "Вагнер") вербуют заключенных из мест лишения свободы как в России, так и в Украине, сообщали СМИ.
15 января 2023 года в Офисе президента Украины сообщали, что за время полномасштабной войны украинские защитники убили, ранили, "отправили в без вести" или взяли в плен почти 30 тыс. вагнеровцев, завербованных в местах лишения свободы.