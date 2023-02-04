Россияне вербуют на войну против Украины женщин из колоний на оккупированной территории – Генштаб ВСУ

"Чтобы восполнить потери в живой силе, противник пытается привлечь к участию в боевых действиях осужденных женщин. В течение недели оккупанты завербовали около 50 человек из женской исправительной колонии города Снежное временно оккупированной территории Донецкой области", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, завербованных украинок направили на территорию Российской Федерации для прохождения подготовки.

Война России против Украины. Главное (обновляется)