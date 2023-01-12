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Суд в Уфе приговорил мужчину к пяти годам колонии за отказ идти воевать против Украины

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С января по декабрь 2022 года в суды РФ поступило 948 дел о самовольном оставлении части "Медиазона"
С января по декабрь 2022 года в суды РФ поступило 948 дел о самовольном оставлении части – "Медиазона"
Фото: EPA

Уфимский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии общего режима 24-летнего ефрейтора Марселя Кандарова, отказавшегося отправиться на войну в Украину. Об этом 12 января сообщила объединенная пресс-служба судов Башкортостана в Telegram.

"Судом установлено, что в мае 2022 года Кандаров, не желая принимать участие в "специальной военной операции" (так в РФ называют полномасштабную войну против Украины. – ГОРДОН),  не явился к месту службы. В сентябре 2022 года обвиняемый был обнаружен сотрудниками правоохранительных органов, чем и прекратилось его незаконное нахождение вне сферы воинских правоотношений", – говорится в сообщении. 

Его обвинили по ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы), отметила пресс-служба.

Как отметила "BBC News Русская служба", это не первый приговор по новой норме УК РФ, принятой осенью прошлого года. Например, в конце декабря 2022 года тот же гарнизонный суд в Уфе вынес приговор – три года колонии по ч. 5 ст. 337 УК РФ 27-летнему военнослужащему-контрактнику Салавату Мирасову, обвиняемому в самовольном оставлении части в период мобилизации. В соседней Челябинской области первый приговор по ч. 5 ст. 337 УК РФ вынесли контрактнику Алексею Киргинекову. Он получил пять лет и один месяц колонии общего режима.

Контекст:

24 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит в Уголовный кодекс РФ ряд поправок, предусматривающих ужесточение наказания за преступления против военной службы в период мобилизации и в условиях вооруженного конфликта.

Издание "Медиазона" сообщало, что с января по декабрь 2022 года в суды РФ поступило 948 дел о самовольном оставлении части. На фоне войны дел стало больше, чем в 2021 году, отмечало издание. Как правило, подсудимым назначают условные сроки или штрафы, удержание части зарплаты, приговоры к реальному сроку "крайне редки". К началу декабря вынесено 790 приговоров, говорится в материале "Медиазоны". 

Теги: Украина, военные, мобилизация, Уголовный кодекс, Башкортостан, приговор, правоохранители, преступление, Челябинск, военный суд, суд, мужчины, колония
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