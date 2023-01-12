Суд в Уфе приговорил мужчину к пяти годам колонии за отказ идти воевать против Украины

С января по декабрь 2022 года в суды РФ поступило 948 дел о самовольном оставлении части – "Медиазона" Фото: EPA

"Судом установлено, что в мае 2022 года Кандаров, не желая принимать участие в "специальной военной операции" (так в РФ называют полномасштабную войну против Украины. – ГОРДОН), не явился к месту службы. В сентябре 2022 года обвиняемый был обнаружен сотрудниками правоохранительных органов, чем и прекратилось его незаконное нахождение вне сферы воинских правоотношений", – говорится в сообщении.

Его обвинили по ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы), отметила пресс-служба.

Как отметила "BBC News Русская служба", это не первый приговор по новой норме УК РФ, принятой осенью прошлого года. Например, в конце декабря 2022 года тот же гарнизонный суд в Уфе вынес приговор – три года колонии по ч. 5 ст. 337 УК РФ 27-летнему военнослужащему-контрактнику Салавату Мирасову, обвиняемому в самовольном оставлении части в период мобилизации. В соседней Челябинской области первый приговор по ч. 5 ст. 337 УК РФ вынесли контрактнику Алексею Киргинекову. Он получил пять лет и один месяц колонии общего режима.