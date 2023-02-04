Украинская армия поразила пункт управления оккупантов и другие вражеские объекты – Генштаб ВСУ

"Наша авиация в течение суток нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы противника, зенитно-ракетный комплекс и склад горюче-смазочных материалов", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Вечером 4 февраля Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты пытаются наступать на пяти направлениях.
Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 4 февраля 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 130 590 человек личного состава.