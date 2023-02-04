Украинская армия поразила пункт управления оккупантов и другие вражеские объекты – Генштаб ВСУ

Ракетчики и артиллеристы нанесли пять ударов, отметили в Генштабе ВСУ Фото: ЕРА

"Наша авиация в течение суток нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы противника, зенитно-ракетный комплекс и склад горюче-смазочных материалов", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Вечером 4 февраля Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты пытаются наступать на пяти направлениях.