Из Луганской области в РФ вернули около 600 мобилизованных, отказавшихся воевать – Генштаб ВСУ

"Отмечаются случаи отказов участвовать в боевых действиях мобилизованными российскими военнослужащими. По состоянию на 3 февраля из Луганской области на территорию РФ возвращено около 600 человек указанной категории", – говорится в сообщении.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 4 февраля 2023 года, составили около 130 590 военных, 3218 танков, 294 самолета, 284 вертолета и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва". Статистику раненых оккупантов Генштаб не публикует.