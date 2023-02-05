Из Луганской области в РФ вернули около 600 мобилизованных, отказавшихся воевать – Генштаб ВСУ

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля Фото: EPA

"Отмечаются случаи отказов участвовать в боевых действиях мобилизованными российскими военнослужащими. По состоянию на 3 февраля из Луганской области на территорию РФ возвращено около 600 человек указанной категории", – говорится в сообщении.