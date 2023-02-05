В оккупированой Горловке медучреждения переполнены ранеными оккупантами – Генштаб ВСУ

"Поэтому, российские оккупанты обустраивают детские сады, школы или просто складские помещения под полевые госпитали", – говорится в ссообщении.
Также, по данным Генштаба, в один из таких госпиталей в Светлодарске Донецкой области, где на лечении находится около 70 оккупантов, прибыл медицинский персонал из Якутии (РФ).
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 4 февраля 2023 года, составили около 130 590 военных, 3218 танков, 294 самолета, 284 вертолета и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва". Статистику раненых оккупантов Генштаб не публикует.