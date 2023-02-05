В оккупированой Горловке медучреждения переполнены ранеными оккупантами – Генштаб ВСУ

Россия в войне против Украины потеряла уже более 130 тыс. военных Фото: depositphotos.com

"Поэтому, российские оккупанты обустраивают детские сады, школы или просто складские помещения под полевые госпитали", – говорится в ссообщении.

Также, по данным Генштаба, в один из таких госпиталей в Светлодарске Донецкой области, где на лечении находится около 70 оккупантов, прибыл медицинский персонал из Якутии (РФ).