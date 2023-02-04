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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский сообщил, что ситуация на фронте ужесточается

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Зеленский: Сохранить все элементы нашей стойкости гарантировать победу
Зеленский: Сохранить все элементы нашей стойкости – гарантировать победу
Фото: president.gov.ua

Ситуация на фронте становится более жесткой, Россия направляет все больше сил, чтобы сломить украинскую оборону. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в своем обращении, опубликованном 4 февраля.

"За 346 дней такой войны мне часто приходилось говорить, что ситуация на фронте жесткая. И что ситуация ужесточается. Сейчас снова такое время. Время, когда окупант бросает все больше и больше своих сил на то, чтобы сломать нашу защиту. Сейчас очень тяжело в Бахмуте, в Угледаре, на лиманском и других направлениях", – сказал он. 

Зеленский подчеркнул, что сейчас, как и в предыдущие дни войны, все решает стойкость украинских защитников. 

"Все решает наша стойкость! Не какие-то попытки и планы России. А храбрость и решительность наших бойцов. Результативность и быстрота всех, кто обеспечивает и помогает обеспечивать наши силы обороны. Внимательность и убедительность всех защищающих международные позиции Украины. Прочность и единство нашего народа – всех, кто работает ради нашей победы, и всех, кто поддерживает наших героев и Украинское государство. Сохранить все элементы нашей стойкости – гарантировать победу", – добавил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

По информации замминистра обороны Украины Анны Маляр, РФ бросила все силы на прорыв украинской обороны в районе Бахмута

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Лиман, оборона, Владимир Зеленский, наступление, война России против Украины, Бахмут, Угледар
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