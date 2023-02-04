Зеленский сообщил, что ситуация на фронте ужесточается

"За 346 дней такой войны мне часто приходилось говорить, что ситуация на фронте жесткая. И что ситуация ужесточается. Сейчас снова такое время. Время, когда окупант бросает все больше и больше своих сил на то, чтобы сломать нашу защиту. Сейчас очень тяжело в Бахмуте, в Угледаре, на лиманском и других направлениях", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что сейчас, как и в предыдущие дни войны, все решает стойкость украинских защитников.

"Все решает наша стойкость! Не какие-то попытки и планы России. А храбрость и решительность наших бойцов. Результативность и быстрота всех, кто обеспечивает и помогает обеспечивать наши силы обороны. Внимательность и убедительность всех защищающих международные позиции Украины. Прочность и единство нашего народа – всех, кто работает ради нашей победы, и всех, кто поддерживает наших героев и Украинское государство. Сохранить все элементы нашей стойкости – гарантировать победу", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)