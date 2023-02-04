Россияне бросили все силы на прорыв украинской обороны Бахмута – Маляр

"Если подытожить все официальные сводки с фронта на этой неделе и коротко финализировать, то на этой неделе российские оккупационные войска бросили все силы на прорыв нашей обороны и окружение Бахмута", – написала она.
Маляр добавила, что оккупанты также развернули мощные наступательные действия на лиманском направлении.
"Но благодаря стойкости наших воинов успеха не достигли", – отметила замминистра.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
Бахмут, по информации ОВА на начало января, разрушен более чем на 60%, Авдеевка "уже фактически уничтожена до основания", подчеркивал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Генштаб ВСУ сообщал 2 февраля, что оккупанты продолжают наступательные действия на бахмутском направлении.