Россияне бросили все силы на прорыв украинской обороны Бахмута – Маляр

Маляр отметила, что оккупанты также развернули мощные наступательные действия на лиманском направлении Фото: Ганна Маляр / Facebook

"Если подытожить все официальные сводки с фронта на этой неделе и коротко финализировать, то на этой неделе российские оккупационные войска бросили все силы на прорыв нашей обороны и окружение Бахмута", – написала она.

Маляр добавила, что оккупанты также развернули мощные наступательные действия на лиманском направлении.

"Но благодаря стойкости наших воинов успеха не достигли", – отметила замминистра.