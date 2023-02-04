В МОК отреагировали на приглашение Зеленского посетить Бахмут

27 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашает Баха в Бахмут Донецкой области, где сейчас продолжаются бои, "чтобы он увидел своими глазами, что нейтральности не существует".
В МОК отметили, что Бах посещал Украину летом 2022 года по приглашению Национального олимпийского комитета Украины.
"Во время этого визита он встретился со спортсменами, пострадавшими от войны, стал свидетелем разрушенной спортивной инфраструктуры, а также встретился с президентом Зеленским для обширной беседы. После этого визита они также общались по телефону. В настоящее время планов на очередной визит в Украину нет", – говорится в сообщении.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, в том числе с территории Беларуси. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.
25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. Однако в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси в соревнованиях при строгих условиях.
Президент Украины Владимир Зеленский после этого пригласил главу МОК Томаса Баха в Бахмут, "чтобы он увидел своими глазами, что нейтральности не существует". Зеленский 24 января в ходе телефонной беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что "спортсменам из России не место на Олимпийских играх в Париже", а 29 января написал французскому лидеру письмо на эту же тему.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал позицию Международного олимпийского комитета по поводу возможности участия российских спортсменов в Олимпиаде, заявив, что "МОК готов растоптать могилы тысяч невинных людей, которых убили и убивают россияне". Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские спортсмены не могут участвовать в Олимпиаде ни под каким флагом, поскольку "они запятнаны кровью украинцев".
Глава НОК Украины Вадим Гутцайт не исключил бойкота Украиной Олимпиады, если в ней будут участвовать белорусы и россияне.
31 января в МОК заявили, что утвержденные санкции против российских и белорусских спортсменов не подлежат пересмотру.