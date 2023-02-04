В МОК отреагировали на приглашение Зеленского посетить Бахмут

27 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашает Баха в Бахмут Донецкой области, где сейчас продолжаются бои, "чтобы он увидел своими глазами, что нейтральности не существует".

В МОК отметили, что Бах посещал Украину летом 2022 года по приглашению Национального олимпийского комитета Украины.

"Во время этого визита он встретился со спортсменами, пострадавшими от войны, стал свидетелем разрушенной спортивной инфраструктуры, а также встретился с президентом Зеленским для обширной беседы. После этого визита они также общались по телефону. В настоящее время планов на очередной визит в Украину нет", – говорится в сообщении.