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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: МОК должен прекратить попытки прикрыть российские преступления белыми флагами

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Кулеба: Геноцидная война заказана Путиным, но ведется обычными россиянами
Кулеба: Геноцидная война заказана Путиным, но ведется обычными россиянами
Фото: EPA

Международный Олимпийский комитет не должен прикрывать преступления россиян. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter 3 февраля.

"С прошлого года 231 украинский спортсмен и тренер были убиты россиянами, 15 ранены, 28 задержаны, четыре пропали без вести. Эта геноцидная война заказана [президентом РФ Владимиром] Путиным, но ведется обычными россиянами. МОК должен прекратить попытки прикрыть российские преступления белыми флагами", – написал министр.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, в том числе с территории Беларуси. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран. 

25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. Однако в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси в соревнованиях при строгих условиях. 

Президент Украины Владимир Зеленский после этого пригласил главу МОК Томаса Баха в Бахмут, "чтобы он увидел своими глазами, что нейтральности не существует". Зеленский 24 января в ходе телефонной беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что "спортсменам из России не место на Олимпийских играх в Париже", а 29 января написал французскому лидеру письмо на эту же тему.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал позицию Международного олимпийского комитета по поводу возможности участия российских спортсменов в Олимпиаде, заявив, что "МОК готов растоптать могилы тысяч невинных людей, которых убили и убивают россияне". Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские спортсмены не могут участвовать в Олимпиаде ни под каким флагом, поскольку "они запятнаны кровью украинцев".

Глава НОК Украины Вадим Гутцайт не исключил бойкота Украиной Олимпиады, если в ней будут участвовать белорусы и россияне.

31 января в МОК заявили, что утвержденные санкции против российских и белорусских спортсменов не подлежат пересмотру.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, МИД Украины, МОК, Олимпиада, Париж, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, Олимпиада 2024, Международный олимпийский комитет
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